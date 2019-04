Riesiges Frühlingsfeuer in Neustadt begeistert

NEUSTADT/AISCH - Dass sie Wind und Wetter trotzen und sich auf das Löschen ebenso verstehen, wie auf das Entfachen von Feuer, bewiesen 30 ehrenamtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt einmal mehr beim großen Frühlingsfeuer. Bei dem konnten auch die aprillaunigen Wetterkapriolen die Freude daran nicht trüben, die viele Besucher sowohl an den kleinen Grillstellen der Kinder, wie auch an der hoch in den Himmel ragenden Feuersäule hatten.

Die reizvolle Spiegelung in den Regenpfützen verstärkte die Faszination des Neustädter Frühlingsfeuers. © Harald Munzinger



Die Wettervorhersagen hatten nicht Gutes ahnen lassen, konnten aber nicht von den Vorbereitungen für das Fest der Feuerwehr abschrecken, das aus dem Veranstaltungskalender der Kreisstadt nicht mehr wegzudenken ist. Schon gar nicht für viele Kinder, die sich stets darauf freuen, an kleinen Feuerstellen Würstchen oder Marshmallows zu brutzeln. Und so gab es nach einem kräftigen Regenschauer am frühen Abend für sie kein Halten und die Eltern keine Alternative mehr, als sich in warmer Kleidung und mit Regenschirmen auf den Weg zu Festplatz zu machen.

Auf dem hatten emsige Kräfte der Feuerwehr seit Mittag Regenschauern getrotzt und rund 15 Ster kräftiger Holzscheite aufgetürmt. Dafür waren auf Anweisung des Stadtförsters von Schädlingen befallene Bäume gefällt worden, womit zugleich an Straßenrändern manche Gefahrenstelle beseitig wurde. Dass dabei auch der Umgang mit der Motorsäge geübt werden konnte, galt als nützlicher Nebeneffekt.

Mit viel Reisig im Scheitholzturm war Vorsorge getroffen, ihn trotz der Regenschauer entzünden zu können. Doch davor hatten die kleinen "Kinderfeuer" ihre magische Anziehungskraft, die den Kids und auch manchem in den Eltern oder Großeltern erwecktem Kind nicht nur erneut viel Spaß bereiten, sondern auch der Brandschutzaufklärung dienen sollten. Denn das Entfachen des Feuers erfolgte ebenso unter Anleitung von Feuerwehrkräften, wie das Löschen der Feuerstellen. Dabei brachte sich auch der engagierte Nachwuchs der Jugendfeuerwehr ein, die damit ebenso eindrucksvoll für sich warb, wie die Feuerwehr auch mit technischen Erläuterungen an ihren Einsatzfahrzeugen für ihren in Notfällen so wertvollen freiwilligen (!) Dienst.

Tragende Institution über die Stadt hinaus

Den würdigte unter den trotz Wetterkapriolen rund 150 Besuchern Dritte Bürgermeisterin Kerstin Rauner und unterstrich die Bedeutung der Feuerwehr als "eine tragende Institution weit über die Stadt hinaus". Dies mit dem Frühlingsfeuer "auch nach außen zu zeigen, das immer wieder eine Bereicherung für uns ist“ begrüßte sie, erfreute sich an der Begeisterung der Kinder und bewunderte das Engagement der Einsatzkräfte. Die hatten Unterstellmöglichkeiten für den Fall weiterer Regenschauer geschaffen und den großen Grill angeschürt, der "Kirchweihdüfte" über den Festplatz wehen ließ.

Ein Vorschlag, auf diesem zum Schutz eines „Unkrautrangers“ das Feuerwehrhaus zu errichten, wurde unter den Besuchern mit gellendem Hohn und Spott quittiert, ein Parkplatz im Überschwemmungsgebiet als weitere Standortalternative nicht zitierfähig kommentiert. Ein Grund mehr, an diesem Abend auch über das von SPD, CSU und FWG im Stadtrat getragene Ratsbegehren aufzuklären und für die Ja-Kreuze „für Ihre Sicherheit“ am Wahltag zugunsten des Feuerwehrhauses zwischen Bahnhof- und Umgehungsstraße zu werben.

Faszinierendes Feuerspiel in Regenpfützen

Nachdem sich das mit der Dämmerung entzündete Frühlingsfeuer durch das nasse Scheitholz "gekämpft" hatte und das Wasser in dicken Rauchwolken "verdampft“ war, zogen die 20 Meter in den Nachhimmel lodernden Flammen, die sich reizvoll in den Regenpfützen spiegelten, alle Besucher in ihren Bann. Die abstrahlende Wärme wurde an dem kühlen Abend aus sicherer Entfernung genossen, das Feuerspektakel auf zahllose Fotos gebannt, ehe gegen 23 Uhr die Nachtwache für die Feuerwehr begann. Bis 3 Uhr morgens wurde die Glut abgelöscht und am Sonntagsvormittag noch einmal zu Aufräumungsarbeiten ausgerückt. Kommandant Michael Schöner konnte angesichts des Wetterhandicaps ein sehr zufriedenes Fazit der erneut gelungenen Aktion ziehen und seinen Kräften ein besonders dickes Lob zollen.

Harald J. Munzinger