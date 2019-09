Rollerfahrer stirbt bei Neustadt neben Feldweg

NEUSTADT/AISCH - Am frühen Freitagmorgen ist ein Mann bei Neustadt/Aisch tödlich verunglückt. Der Motorrollerfahrer war zwischen Unternesselbach und Hasenlohe unterwegs und kam wohl von der Straße ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der genaue Unfallhergang ist noch völlig unklar: Am frühen Freitagmorgen, gegen 4 Uhr, wurde der Fahrer eines Elektrorollers leblos neben einem Feldweg zwischen den Ortsteilen Unternesselbach und Hasenlohe aufgefunden. Laut Polizei konnten der 58-Jährige nicht mehr reanimiert werden. Er erlag vor Ort seinen Verletzungen.

Die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch übernahm die Ermittlungen. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei befuhr der Mann die Ortsverbindungsstraße mit einem Elektroroller in Richtung Hasenlohe. Er kam wohl in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und wurde durch den Sturz tödlich verletzt. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf einen weiteren beteiligten Verkehrsteilnehmer.

