Rotary-Club sah sich im Neustädter Sozialkaufhaus um

Wie Inklusion im Unternehmen verwirklicht wurde - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Wie soziale und ökologische Ziele in einem Inklusionsunternehmen verwirklicht werden, erfuhren die Mitglieder des hiesigen Rotary- Clubs aktuell bei einer Betriebsbesichtigung des Neustädter Sozialkaufhauses.

Die Mitglieder des Rotary-Clubs Neustadt/Aisch besuchten das "KreisLaufkaufhaus" in der Wilhelmstraße und informierten sich dabei über die sozialen und ökologischen Ziele, die die "Laufer Mühle" dort verfolgt. © Foto: Thiem



Seit nunmehr drei Jahren hat diese soziale Betriebsstätte der „Laufer Mühle“ im Stadtzentrum ihre Türen für den Publikumsverkehr geöffnet und „nun schaut es so aus, dass wir betriebswirtschaftlich das rettende Ufer erreicht haben“ informierte Michael Thiem, Geschäftsführer der "aischgründer Sozialbetriebe", die Gäste des Serviceclubs. Mit diversen Spendengeldern und anderen Unterstützungshilfen des Rotaryclubs Neustadt/Aisch konnte diese Einrichtung beim Aufbau unterstützt werden. "Die Idee, suchtkranken und langzeitarbeitslosen Menschen eine berufliche Perspektive zu bieten, hat uns von Anfang überzeugt" so Rotary- Präsident Bernhard Metzger, "und deshalb haben wir nach dem rotarischen Prinzip der Hilfe- zur Selbsthilfe mitgewirkt, dass das Kaufhaus als Beschäftigungs- und Qualifizierungsort für Menschen mit Handicaps an den Start gehen konnte".



Täglich bis zu 400 Besucher

Stolz präsentierten im Anschluss drei Mitarbeiterinnen, die nach langen Jahren der Arbeitslosigkeit oder Suchtkrankheit hier nun einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz gefunden haben, den Gästen "ihr" Kaufhaus, an das auch ein Teeladen angeschlossen ist. Dabei berichten sie, dass täglich bis zu 400 Personen das "Einkaufserlebnis der anderen Art" wahrnehmen würden und hier auf der Suche nach außergewöhnlichen Artikeln, ob aus der Kleider-, Haushaltswaren-, Elektro- oder Möbelabteilung, seien. Dass dabei "auch Gutes für das ökogische Bewusstsein getan wird", hob Thiem beim Rundgang hervor. "Wir bringen bereits gebrauchte, aber gut erhaltene Dinge wieder in den Warenkreislauf und retten sie dadurch vor der Vernichtung", so der Geschäftsführer, der auch vorrechnete, dass für die Herstellung eines T-Shirts 2500 Liter Trinkwasser verbraucht würden.



Nachhaltiger ökologischer Beitrag

"Wer statt eines neuen Hemdes auf ein gut erhaltenes gebrauchtes Stück zurückgreift, hat deshalb nicht nur Geld gespart, sondern auch einen nachhaltigen ökologischen Beitrag geleistet“ führte Mitarbeiterin Kessy Chynava aus. Nicht ohne Stolz wiesen die Mitarbeiterinnen auch darauf hin, dass durch das Betreiben des Sozialkaufhauses und Teeladens in der Wilhelmstraße auch dem "Ausbluten der Geschäftswelt entgegengewirkt wird und damit gleichzeitig den Bürgern neue Formen des sozialen und ökologischen Einkaufs ermöglicht werden".

"Wer die Region stärken will, der muss auch die Angebote der Region nutzen" appelliert Thieme an die Gäste, zukünftig hier nicht nur zu kaufen, sondern auch die Dinge, die zuhause nicht mehr gebraucht würden, hier abzugeben, damit sie andere dann weiter nutzen könnten. Davon profitierten dann eben nicht nur die neuen Besitzer, sondern auch um die Umwelt und vor allem die Menschen, die durch diese soziale Geschäftsidee wieder in "Lohn und Brot" kommen.

nb