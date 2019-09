Saisoneröffnung des Neustädter KarpfenMarktPlatzes

NEUSTADT/AISCH - Die als „Genussort Bayern“ ausgezeichnete Kreisstadt lädt zum 17. „KarpfenMarktPlatz“ ein und startet mit diesem in die neue Saison des „Aischgründer Karpfens“.

Der Besuch des KarpfenMarktPlatzes in „Neustadt guter Stube“ ist auf jeden Fall ein guter „Schachzug“. Foto: Harald Munzinger



Dessen Liebhaber kommen am Samstag, 7. September, in den Genuss der Spezialität aus über 7000 Weihern im Aischtal. Mit gebackenem Karpfen, Karpfenfilet und Karpfenknusper oder geräuchertem Karpfen, Karpfen auf thailändische Art, Karpfenburger oder Karpfenmousse sowie und Karpfen beziehungsweise Filet gebacken oder Salat mit Karpfenstreifen werden erneut heimische kulinarische Karpfenköstlichkeiten am Neustädter Markplatz geboten.

Wer dazu einen Schoppen Frankenwein verkosten möchte oder Lust auf „Karpfenküchle“ hat, ist am Winzerstand aus Wiebelsheim auf dem wöchentlichen „Bauernmarkt“ herzlich willkommen. Den Gästen werden weiterhin touristische Angebote und Informationen aus der Region von der Stadt Neustadt mit dem „Aischgründer Karpfenmuseum“ und der Neustädter Teichgenossenschaft mit dem Programm der diesjährigen „Aischgründer Karpfenschmeckerwochen“ präsentiert.

Für das bekannt kreative Kinderprogramm sorgt erneut die Künstlerin Frau Elke Rogler-Klukas. Auch der Schachverein Neustadt wird wieder mit großem Spielfeld und Informationen rund um das beliebte Spiel dabei sein. Mit vor Ort ist dieses Jahr das THW Neustadt, das sich bei der bayernweiten Veranstaltung, der „Sandsack-Challenge“ beteiligt. Mitmachen kann jeder, wobei auch attraktive Preise zu gewinnen sind.

Parallel dazu findet wie jeden Samstag der traditionelle „original regionale“ Bauernmarkt statt. Die offizielle Eröffnung des 17. „KarpfenMarktPlatzes“ erfolgt um 11 Uhr durch die neue gekürte Karpfenkönigin zusammen mit Erstem Bürgermeister Klaus Meier.

