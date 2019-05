Schuljugend im engagierten Wettstreit um Sekunden und Zentimeter

NEUSTADT/AISCH - 270 Teilnehmer aus fünf Schulen lieferten sich in 22 Teams spannende Wettkämpfe beim Kreissportfest, das seit 1983 als der größte Leistungsvergleich der jungen Leichtathletinnen und -athleten auf Kreisebene ausgetragen wird.

Sabine Thürauf würdigte die Leistungen der Teams mit Urkunden. Über ihren Sieg konnten sich die Mädchen II der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule freuen. © Harald Munzinger



Mit tollen Ergebnissen können sich die Sieger der einzelnen Wettkampfklassen und mit hohen Punktzahlen auch Zweitplatzierte Hoffnungen auf die erfolgreiche Teilnahme auch auf Bezirksebene beim Bundeswettbewerb der Schulen "Jugend trainiert für Europa" machen, würdigten Sabine Thürauf - Geschäftsführerin des Arbeitskreises Sport in Schule und Verein im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim - bei der Verleihung die ausgezeichneten Leistungen.

Besondere Freude herrschte bei der Uffenheimer Christian-von-Bomhard-Schule und der Neustädter Dietrich-Bonoeffer-Realschule, deren Mannschaften sich auf dem Siegerpodest abwechselten. Abonnement-Teilnehmer beim internationalen "Bodenseecup" ist die Mittelschule Bad Windsheim, deren Teams erneut überzeugende Leistungen boten. Wegen der Umbaumaßnahmen hatte die Mädchenmannschaft aus Scheinfeld absagen müssen.

Bei angekündigten Regenschauern hatten die Organisatoren des 1983 von Schulamtsdirektor Klaus Breslauer erstmals in dieser Form initiierten Kreisportfestes zu Beginn gemischte Gefühle, hätte Nässe auf der Tartanbahn wie auch bei den Sprungdisziplin Verletzungen befürchten lassen. Doch bis auf wenige Tropfen konnten die Wettbewerbe trocken über die Freilichtbühne der Neustädter Kreissportanlage gebracht werden, musste Landrat Helmut Weiß seine übernommene Schirmherrschaft nicht ausüben.

Mehr Sport als Zeit am PC gewünscht

Beim Hochsprung und anderen Disziplinen bot die Jugend mit engagiertem Einsatz eine sehr gute Werbung für die Leichtathletik. © Harald Munzinger



Für ihn wünschte Stellvertreter Bernd Schnizlein der Schuljugend im olympischen Geist ebenso schöne Erfolgserlebnisse wie MdL Hans Herold und Erster Bürgermeister Klaus Meier, der im Kugelstoßen noch den Schulrekord hält. Er maß dem Sport besondere Bedeutung bei, da zu viel Zeit am PC’s und Tabletts verbracht werde. Schnizlein und Schulamtsdirektorin Brigitte Limbacher zollten Sabine Thürauf und ihrem Helferteam die Anerkennung für die mit der Ausrichtung des Sportfestes verbundenen immensen Arbeit von der Zeitnahme über die Auswertung der Ergebnisse bis zum Druck schicker Urkunden mit den von einer Fotogruppe der Bonhoeffer-Realschule gefertigten Mannschaftsbildern.

Bei den Sprints, Langstreckenwettbewerben und Staffelläufen, beim Speerwurf, Kugelstoßen oder Ballwurf, sowie Hoch- und Weitsprung legten sich die jungen Athletinnen und Athleten mit viel Leidenschaft für ihre Mannschaften ins Zeug. Mit dem Teamgeist und vielfach zu beobachtenden fairen Gesten gegenüber den Gegnern, erlebten die "Zaungäste" eine gelungene Werbung für den Sport, was Schulamtsdirektorin Limbacher auf eine noch stärkere Beteiligung im nächsten Jahr hoffen ließ, "wenn der Termin nicht wieder so dumm in die Prüfungszeit fällt. Unter den Kampfrichtern brachten sich auch Pensionäre ein, wachte unter ihnen Klaus Breslauer an den Weitsprunggruben über das korrekte Messen.

Mittelschule Bad Windsheim beim "Bodenseecup"

Sabine Thürauf freute sich über die erstmals sehr zahlreichen Schülerinnen und Schüler, die bis zur Siegerehrung auf der Kreissportanlage geblieben waren. Das sorgte für eine tolle Kulisse bei der Würdigung ausgezeichneter Leistungen. Konkurrenzlos erbrachten diese alle Mannschaften der Mittelschule Bad Windsheim, die sich damit beim "Bodenseecup" auch internationaler Konkurrenz aus Österreich und der Schweiz stellen werden. Regelmäßig seien Mannschaften aus dem Landkreis auch auf höheren Ebenen vertreten, berichtete Thürauf, die auf die Tradition des Kreissportfestes verwies, die in diesem Jahr unter neuer Leitung fortgeführt wurde.

In der Wettkampfklasse II Jungen gewann die Mannschaft der Christian-von-Bomhard-Schule Uffenheim vor der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule und des Friedrich-Alexander-Gymnasiums auf heimischem Terrain. Bei dem Mädchen II siegte das Bonhoeffer-Team vor jenem der Bomhard-Schule und dem FAG. Auch bei den Jungen III/1 setzte sich die Bonhoeffer-Realschule an die Spitze vor der Christian-von-Bomhard-Schule und dem Neustädter Gymnasium, ebenso bei dem Mädchen III/1, bei denen sich auch das Gymnasium Scheinfeld auf Rang vier gut präsentierte. Die Christian-von-Bomhard Schule holte sich bei dem Mädchen IV/1 den Titel vor der Bomhard-Realschule und dem Friedrich-Alexander-Gymnasium und auch die den Jungen IV/1 sorgten für diese Rangfolge.

Harald J. Munzinger