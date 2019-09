Schulstandort in Neustadt gesichert

„Startelf“ hat sich für das Berufsgrundschuljahr Agrar formiert - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Freude an der Berufsschule: Auch in dieses Schuljahr kann sie mit einem stabilen BGJ-Agrar starten: „Die Klasse ist für den Erhalt einer modernen und jungen Landwirtschaft im Landkreis sehr wertvoll“.

Die Klasse BGJ-Agrar wird von Walter Lilly (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach) auf der einen sowie der Schulleiterin Bettina Scheckel und ihrem Stellvertreter Michael Görs auf der anderen Seite eingerahmt. © Tobias Völker



So kann denn auch der Landkreis stolz auf „ein eigenes BGJ-Agrar“ blicken. Eine Frau und zehn Männer haben sich zur „Startelf“ für den Beruf des Landwirts formiert und erlernen im nächsten Jahr in Neustadt die Grundlagen der Agrarwirtschaft. Damit ist der Standort auch für das aktuelle Schuljahr gesichert.

Für die jungen Auszubildenden ist die Schule im eigenen Landkreis sehr wertvoll, da sie das Berufsgrundschuljahr so ohne eine lange Anreise besuchen können. Diese eingesparte Zeit können viele Schüler in den landwirtschaftlichen Betrieben ihrer Familien unterstützend einbringen und so die regionale Landwirtschaft fördern.

