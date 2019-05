Spargel pur: Schälwettbewerb mit der Spargelkönigin

17. "Spargelmarktplatz" in Neustadt eröffnet - vor 8 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Mit der Einladung zu "absoluten Gaumenfreuden und Genusserlebnissen" rund um den Spargel eröffnete Bürgermeister Klaus Meier die Serie der Neustädter "ThemenMarktPlätze" zur Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe. Die Fränkische Spargelkönigin Theresa Bub warb anmutig für das köstliche Gemüse, das sie jetzt noch so richtig zu genießen riet. Schließlich endet in vier Wochen in Franken die Spargelsaison.

Um eine Spargelspitze schneller als Königin Theresa war Dietersheims Zweiter Bürgermeister Hartmut Mahr beim Schälwettbewerb auf dem Neustädter "SpargelMarktPlatz". © Harald Munzinger



Um eine Spargelspitze schneller als Königin Theresa war Dietersheims Zweiter Bürgermeister Hartmut Mahr beim Schälwettbewerb auf dem Neustädter "SpargelMarktPlatz". Foto: Harald Munzinger



Für den Ersten Bürgermeister war deshalb der 17. SpargelMarktPlatz zum Auftakt der Spezialmärkte eine ideale Gelegenheit, für den saisonalen Einlauf zu werben. Niemand brauche alles zu jeder Zeit, sprach er sich für "Alles zu seiner Zeit" aus. Der saisonale Konsum sei klimafreundlich, da er den energie- und bewässerungsintensiven Gewächshausanbau sowie lange Transportwege erspare. Außerdem schmecke in der Saison alles am besten, stimmte man dem Bürgermeister unter den zahlreichen Gästen ebenso zu, wie beim "Grund, sich immer wieder auf verschiedene Früchte und das Gemüse zu freuen". Meier merkte kritisch an, dass im „Discountland Deutschland noch immer ‚Geiz ist geil‘ salonfähig sei, und auf dem trendigen Luxusgrill für über 1000 Euro das „ergatterte Schnäppchen aus der Billigfleischtheke“ zubereitet werde. Wie viel damit an Lebensqualität auf der Strecke bleibt, sollte sein Blick auf die lange Karte spezieller Spargelgerichte bis zur Spargeltagliatelle oder dem in der Region wohl einmaligen Spargeleis deutlich machen.

Einer der ersten bayerischen Genussorte

Wen sollte es da noch wundern, dass Neustadt als einer ersten von 100 bayerischen Genussorten ausgezeichnet wurde. Die Kreisstadt unterstütze seit vielen Jahren nachhaltig die Initiativen zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskreisläufe, wie der Bürgermeister auf den wöchentlichen Bauernmarkt mit den frischen Lebensmitteln direkt aus der Region verwies und dessen treuen Aussteller, wie auch die Akteure der ThemenMarktPlätze würdigte. Beim „SpargelMarktPlatz“ waren dies neben der Gastronomie der Schauerheimer Kindergarten „Kleine Welt“ mit seinem kreativen Kinderprogramm, die Familie Madiar mit ihrem beliebten Streichelzoo, der Geschichts-und Heimatverein mit dem Spargelverkauf zugunsten der SchlossMuseen sowie Gisela Lunz mit kunstvoller Floristik und die „Stadpfeifer“, die für den musikalischen Rahmen sorgten.

Ehe er mit Spargelkönigin Theresa Bub und der Landtagsabgeordneten Gabi Schmidt das Bürgermeisterkollegium der Kommunalen Allianz mit deren neuem Manager Rüdiger Eisen als Titelverteidiger beim Spargel-Schälwettbewerb herausforderte, appellierte Bürgermeister Klaus Meier eindringlich, zur Europawahl zu gehen. Bei dieser „Schicksalswahl für das vereinte Europa“ sollte „den Nationalisten und Ewig Gestrigen eine klare Absage erteilt werden“. Als Schälmeister nahm Dietersheims Zweiter Bürgermeister Hartmut Mahr Klaus Meier den Titel ab, der als Trostpreis die Nuckelflasche der Kälbchen erhielt. Zweiter wurde Rüdiger Eisen mit Spargelkönigin Theresa, MdL Gabi Schmidt und Ipsheims Bürgermeister Frank Müller teilten sich Platz drei vor Gerhard Eichner (Gutenstettens Gemeindeoberhaupt) und Baudenbachs zweitem Bürgermeister Hartmut Pölloth. Gewinner sollte auch der Geschichts- und Heimatverein mit dem Preisbonus für den geschälten „Bürgermeisterspargel“ sein. Das nächste Spezialitätenfestival der Kreisstadt findet am 13. Juli mit dem „KonigBienenMarktPlatz“ statt. Am 5. Juli lädt die Kreisstadt zur „Langen Kultur- und Einkaufsnacht“ als ein Besuchermagnet in der Region ein.

Harald J. Munzinger