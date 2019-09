Als "Hauptstadt des Karpfens" adelte der Bundestagsabgeordnete Uwe Kekeritz Neustadt an der Aisch. Wer sonst könnte den Karpfen so perfekt repräsentieren! Anlass für den neuen Titel war der "KarpfenMarktPlatz", der viele Gäste in das Zentrum der Kreisstadt lockte. Die konnte die neue Aischgründer Karpfenkönigin Svenja Viertel an ihrem Geburtsort willkommen heißen und mit ihr stimmungsvoll die Karpfensaison eröffnen.