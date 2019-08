Suche nach Ehrenamtlichen

Tipps aus reichem Erfahrungsschatz von Dorothea Hübner - vor 17 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Ehrenamtliche finden und halten, sowie mit Ehrenamtlichen professionell arbeiten, dazu bietet die Leiterin des Freiwilligenzentrum „mach mit!“, Dorothea Hübner einen Workshop an. Darin vermittelt sie, wie man sich „gezielt auf die Suche macht“.

Ehrenamtliches Engagement gilt als der „soziale Kitt“ unserer Gesellschaft. Aber die „richtigen“ Ehrenamtlichen zu erreichen und zu gewinnen, ist nicht immer leicht. Der Workshop gibt einen Einblick in das Thema „Freiwilligenmanagement“ und wendet sich an unter anderem an haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterIinnen aus Vereinen, Helferkreisen, Initiativen und Einrichtungen.

In Beiträgen, Diskussionen und Übungen erfahren die TeilnehmerInnen die Instrumente des Freiwilligenmanagements. Dabei werden Bereiche wie die Erstellung eines Suchprofils, Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit, das Erstgespräch, attraktive Rahmenbedingungen für ein Engagement sowie das Thema „Anerkennungskultur“ bearbeitet. „Sind wir für Ehrenamtliche attraktiv“ oder „was heißt es mit Ehrenamtlichen zu arbeiten“, sind Inhalte des Workshops.

Dieser findet am 17. September von 13 bis 19 Uhr im Seminarraum des Caritas-Hauses in Neustadt (Ansbacher Straße 6) statt. Anmeldungen sind bis 5. September online unter www.freiwilligenzentrum-nea.de oder per Mail an freiwilligenzentrum@caritas-nea.de und Rückfragen an Dorothea Hübner (Telefon: 09161/ 888919) möglich.

Generationen ist ein wichtiges Zukunftsthema. Um das Aufeinandertreffen von Menschen unterschiedlichen Alters zu fördern, bietet das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales über die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen Bayern (lagfa bayern e.V.) unter anderem in Würzburg und Bamberg das Ausbildungsprogramm „Generationen gemeinsam aktiv“ an. Darauf weist das Caritas-Freiwilligenzentrum hin. Die Fortbildung richtet sich an Hauptamtliche und freiwillig Engagierte in Vereinen, Verbänden, Einrichtungen, Initiativen oder Helferkreisen und will Jung und Alt zusammenbringen, die sich ein Grundlagenwissen zum generationenübergreifenden Handeln aneignen wollen.

Ein aktives Miteinander aller Generationen ist angesichts des demografischen Wandels und der gesellschaftlichen Veränderungen ein hochaktuelles Anliegen. Gerade dem Bürgerschaftlichen Engagement kommt hierbei ein besonderer Stellenwert zu. Generationenübergreifende Angebote und Projekte schaffen für Menschen jeden Alters mehr Verständnis, Vertrauen und Mitgefühl füreinander. Sie können einen guten Beitrag zur Lebensfreude und zum Wohlbefinden leisten. So kann auch Einsamkeit und sozialer Isolation entgegengewirkt werden.

Die Teilnahme am Seminar ist kostenlos. Das Programm besteht aus drei Modulen, die nur gemeinsam buchbar sind. Nähere Informationen gibt es unter https://www.lagfa-generationen.de/ und beim Freiwilligenzentrum „mach mit!“ unter 09161/888919. Anmeldungen bis spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Ausbildungsbeginn an freiwilligenzentrum@caritas-nea.de.

nb