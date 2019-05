Tausende trotzten der Kälte

Frühling machte ausgerechnet bei „seinem Fest“ eine Pause - vor 9 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Auch wenn die Kreisstadt vom schon sprichwörtlichen Wetterglück verlassen war, um das sie bei ihren Events im weiten Umland beneidet wird, lockte das Frühlingsfest Tausende Besucher. Dass einmal der Einkaufsbummel und nicht der Biergarten im Vordergrund stand, fand Erster Bürgermeister Klaus Meier durchaus „ganz gut“.

In Scharen kamen die Besucher zum Frühlingsfest, auch wenn Neustadt nicht mit seinem legendären Wetterglück punkten konnte. © Harald Munzinger



Er verband damit bei der offiziellen Eröffnung des „Frühlingsfestes“ mit dem „NEA Aktiv“-Vorsitzenden Benett Burkert einen leidenschaftlichen Appell für den Einkauf vor Ort statt im Internet. Schließlich verdanke man der heimischen Geschäftswelt Arbeits- sowie Ausbildungsplätze und Steuereinnahmen. Dass ohne ihn – wie andernorts zu beobachten - die Innenstadt verödet, will man in der „1a-Einkaufsstadt“ verhindern, wozu Meier das gute Zusammenwirken von Stadt und Werbegemeinschaft betonte. Deren neuem Vorsitzenden Benett Burkert zollte er Respekt dafür, als junger Unternehmer diese Verantwortung zu übernehmen und hielt „einen Applaus für so viel Courage“ angebracht.

Die Gäste folgten dem gerne und honorierten mit ihrem Beifall auch die flotten Weisen der „Stadtkapelle Frankenland“, mit denen sie zumindest die dunklen Regenwolken wegbliesen. Allerdings mussten die Musiker ebenso wie die Verkäufer an den Marktständen unangenehmer Kälte trotzen, während ihr die zahlreichen Besucher buchstäblich „davon liefen“. Stets bemüht, in Bewegung zu bleiben, sollte die Umsätze beeinträchtigen, wie es Händler feststellten und mit dem Optimismus quittierten; „Nächstes Mal wird’s wieder besser“.

Das hoffen auch die Gastwirte, die sich auf die Eröffnung der Biergartensaison eingestellt hatten und diese mit „Volldampf“ feiern wollten. Doch das OpenAir-Konzert mit der Band, die dafür buchstäblich steht, fiel dem schlechten Wetter ebenso zum Opfer, wie die übliche Kinderbelustigung am Altstadtmarkt. Viele Geschäfte und auch Händler hielten die Kids mit bunten Ballons, kleinen Präsenten und Gewinnspielen bei Laune.

Der Einzelhandel bot mit seinem vielfältigen Angebot Gelegenheit zum Shoppen bei angenehmen Temperaturen, bei denen auch mit viel Eleganz Dessousmoden zur Schau getragen werden konnten, während man sich vor den Geschäften mit Winteranoraks, Mützen und Handschuhen vor der Gänsehaut schützte. Gelegenheit riss die Wolkendecke auf und ließ das „legendäre Wetterglück Neustadts“ erahnen.

