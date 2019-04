Tierquäler fangen Ente und rupfen ihr Federn aus

Beide Männer erwarten strafrechtliche Konsequenzen - vor 1 Stunde

NEUSTADT AN DER AISCH - Opfer von zwei Tierquälern ist in Neustadt an der Aisch eine Ente geworden. Die Männer sollen das Tier mit bloßen Händen gefangen und ihr die Federn ausgerupft haben.

Gegen 21 Uhr beobachtete ein Zeuge in der Neustädter "Bleichanlage" den Vorfall und verständigte die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung traf die 20 und 25 Jahre alten Männer in der städtischen Grünanlage an. Gegen die beiden wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

lio