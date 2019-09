Traditionshaus "Sonne": Hohes Lob vom Bürgermeister

NEUSTADT/AISCH - Im Rahmen seiner Betriebsvisiten stattete Erster Bürgermeister Klaus Meier der ältesten Gaststätte der Kreisstadt einen Besuch ab. Dabei galt seine Bewunderung dem Engagement, mit dem Christine und Stephan Pohli auf hohem Niveau die Tradition des Gasthauses "Zur Sonne" pflegen.

Nun schlägt die Rathaus-Uhr in der "Goldenen Sonne": Bürgermeister Klaus Meier überreichte sie Stephan und Christine Pohli (v. r.) mit Tochter Paula bei seiner Visite, begleitet von Wirtschaftsreferent Harald Heinlein vor historischer Fotokulisse der Wahrzeichen Neustadts. © Harald Munzinger



Das prächtige Fachwerkgebäude neben dem Nürnberger Tor und mit ihm ein Wahrzeichen Neustadt feierte erst ein dreifaches Jubiläum, das in einem Buch des Historikers Dr. Wolfgang Mück über die "güldene Sonne" dokumentiert ist. Vor 450 Jahren wurde es errichtet, vor 330 Jahren erstmals die Gaststätte am Nürnberger Tor, die 'obere Wirtschaft', 'Gasthaus zur Sonne' und ab 1693 'Gasthaus zur güldenen Sonne' genannt. Seit 160 Jahren wird diese in Familienbesitz geführt, womit seit 1858 Neustadts die längste Gaststättengeschichte geschrieben wird.

"Keine andere Gaststätte in der jahrhundertelangen Geschichte der Neustädter Gasthäuser weist eine derart lange Kontinuität auf", stellt Dr. Mück in seinem Buch "Das Gasthaus Zur goldenen Sonne" fest. Schon diesen Daten und den mit ihnen verbundenen Menschen zollte Bürgermeister Meier höchsten Respekt, angefangen von dem aus Baudenbach stammenden Bauernsohn und Metzger Georg Nikolaus Geißdörfer, der deren erstes Kapitel schrieb, über den Sohn Leonhard Friedrich Geißdörfer und die Enkelin Emma Hofmann. Ihr in zweiter Ehe geborener Sohn Walter Haag mit Ehefrau Krimhilde, sowie der Tochter Irmtraud trugen mit ihrem Mann Peter Holzmann die Familientradition weiter. In der schreiben seit 2006 die älteste Tochter Christine mit ihrem Mann Stephan Pohli das sechste Kapitel "Sonne-Familiengeschichte" fort.

"Mit Ehrgeiz hohes Ziel erreicht"

Und das mit großem Erfolg, wie der Bürgermeister in Begleitung von Wirtschaftsreferent Harald Heinlein das äußerst engagierte Wirken des Paares würdigte, das "mit Ehrgeiz ein hohes Ziel erreicht" habe, mit regionaler Küche und saisonalen Spezialitäten wie Karpfen, Wild und Lamm die geschätzte fränkische Gastronomie auf hohem Niveau repräsentiere. "Die Stadt kann sich glücklich schätzen", ein Haus mit "riesiger kulinarischer Palette für jeden Geldbeutel" und gepflegter Gastlichkeit in schöner Atmosphäre in ihren Mauern zu haben, so Meier. Sei es in der Wirtstube, im schmucken Nebenzimmer, im historischen Ratskeller oder gemütlichen Biergarten, überall fühle man sich wohl.

Das bestätigen einheimische Stammgäste ebenso wie viele Touristen, die hinter der imposanten Kulisse des historischen Gebäudes, das einst als Brauereigasthof und als Haltestelle für Postkutschen diente, eine auf Tradition basierende und zugleich innovative Gastronomie entdecken und Neustadt einer von einer sich rasch ausbreitenden Propaganda für das gastliche Zentrum im Aischtal profitiert, in dem auch "das Preis- Leistungsverhältnis noch stimmt". Wie sie den stetig wachsenden Zuspruch bewältigen, antworteten Christine und Stephan Pohli Bürgermeister Meier mit dem schlichten Bekenntnis: "Wir machen es gerne". Sie seien beide damit aufgewachsen auch an Abenden und Wochenenden zu arbeiten, erzählt das Wirtepaar, und ergänzt, dass einem "dieser Beruf gefallen muss". Gerade die Arbeitszeiten sind es jedoch, die es schwer machen, dafür bereites, qualifiziertes Personal zu bekommen. Man wolle sich stets gerne kreativ weiterentwickeln, betonen Christine und Stephan Pohli im Gespräch, in dem allerdings auch manche Hürden angedeutet werden.

Überzeugung und Leidenschaft

Angefangen vom "alten Haus, das eine unheimliche Sparbüchse" ist, über die unterschiedlichen Fördersätze in Bayern mit dem abgehängten Mittelfranken bis zu schwierigen Amtswegen, wenn es bei Sanierungsplänen um Denkmal- und Brandschutz geht. Doch der Erfolg trägt, wie es das Paar mit viel Empathie vermittelt, das "stolz auf seine Leistung sein kann", wie ihm dies Bürgermeister bestätigte und es zugleich ermutigte, die Wirtshauskultur mit seiner Überzeugung und Leidenschaft weiter zu leben, "den Menschen schöne Stunden zu schenken". Die genossen in der "Sonne" auch schon viele namhafte Persönlichkeiten, finden sich auf der Gästeliste Spitzenpolitiker ebenso die Führungskräfte der deutschen Wirtschaft, die einst der Bundespost- und -verkehrsminister Dr. Werner Dollinger in seine Heimatstadt eingeladen hatte, das Gewölbe des "Ratskeller" über manches Gipfeltreffen berichten könnte.

Und der Saal über zahllose turbulente Ereignisse. Wird es ein siebtes Kapitel der "Sonne-Familiengeschichte" geben? Noch ist dies für das dynamische Paar kein Thema. Für den zuversichtlichen Blick in die Zukunft sorgen mit Louis und Paula, die "zwei quicklebendigen Kinder der Sonnenwirtin und des Sonnenwirts, die in diese lange Familientradition hineinwachsen", schrieb Dr. Mück in seinem im "Nachbarhaus" Ph. C. W. Schmidt verlegten Buch. Sie seien noch jung, da könne noch viel geschehen, blicken Christine und Stephan Pohli derzeit eher auf volle Terminkalender und packen es weiter mit viel Charme und geballter Energie sowie noch manchen Plänen an.

Harald J. Munzinger