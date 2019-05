Treffen von "Alt + Jung" an einem unterhaltsamen Nachmittag

"Eine tolle Sache" - Bürgermeister Meier lobt die Aktion - vor 22 Minuten

NEUSTADT - Zum 28. Mal waren die Senioren der Stadt zur Veranstaltung „Alt +Jung“ eingeladen, die zu einem festen und auch beliebten Bestandteil im Programm der Kreisstadt geworden ist. Das sollte Bürgermeister Klaus Meier der Blick in die vollbesetzte „NeuStadtHalle am Schloss“ bestätigen.

Die Kleinsten machten traditionell den Anfang beim Treffen von "Jung + Alt", bei dem zahlreichen Senioren wieder gute Unterhaltung und feinstes Gebäck geboten wurde. © Harald Munzinger



In der wurde den Senioren zum elften Mal ein kurzweiliger Nachmittag geboten, an dem sie von Schülerinnen und Schülern der "Mittelschule am Turm“ aufmerksam umsorgt wurden. Mit welcher Hingabe diese schon am Vormittag die Halle bestuhlt und geschmückt hatten, würdigte Margot Pfänder vom Seniorenrat in Dankesworten ebenso, wie die vielen Kuchenspenden, die wiederum für besondere Genüsse sorgen sollten.

Die waren den Gästen nicht nur reichlich für den Gaumen, sondern auch für Herz und Gemüt geboten, die von den Kleinen des "Schlosskindergartens“ mit originellen Liedbeiträgen ebenso gerührt wurden, wie von Monika Vogel bei der musikalischen Einstimmung in den Nachmittag und beim gemeinsamen Gesang mit Günter Hermann. Auf eine beschwingte Schiffsreise nahmen die "Aischtal Shantys“ die Gäste mit ihren Seemannsliedern mit, in die manch ein Besucher bei bekannten Melodien einstimmte.

Den Frühling beschworen

Bot die Pause Gelegenheit zu munteren Gesprächen und auch Kontakten der Senioren mit der dafür aufgeschlossenen Jugend, so brachten die "Aischtal Shantys“ den "Stimmungskutter“ rasch wieder auf Kurs; wie auch kürzlich beim großen Treffen der Seemannschöre fernab der leidenschaftlich besungenen See. Rosemarie Meyer sorgte mit einem Lesebeitrag für die ruhigeren Töne, ehe die "Liedertafel“ den momentan bei Kälte, Wind und Regen so sehr vermissten Frühling beschwor.

Bürgermeister Klaus Meier würdigte, dass sich alle Interpreten an diesem Nachmittag ehrenamtlich in den Dienst der Unterhaltung der Senioren gestellt hatten, ebenso, wie alle Kräfte des Seniorenrates hinter den Kulissen und großzügigen Sponsoren. Alle zusammen ermöglichten erneut ein abwechslungsreiches, buntes Programm in gastlicher Atmosphäre, durch das charmant als versierte Moderatorin die Seniorenbeauftragte des Stadtrates, Heike Gareis, führte.

Dass sie und auch der Seniorenrat jederzeit Ansprechpartner seien, wurde den Gästen versichert, die am 6. Juni zu einer Fahrt nach Ellwangen an der Jagst und Schwäbisch Hall sowie am 8. Juli zu einem informativen Nachmittag über den Umgang mit dem PC, Laptop, Tablet-PC, Smartphone oder Senioren-Handy ins BayernLab eingeladen sind. Heike Gareis freute sich, dass nach dem Alt+Jung-Treffen im Rathaus bei einem Organisationstreffen die Weichen für die "Nachbarschaftshilfen“ gestellt werden konnten, mit denen durch manch helfende Handreichungen ein langes, selbstbestimmtes zuhause ermöglicht werden soll. "Eine tolle Sache“, stimmte man ihr im Publikum gerne zu und auch im Urteil über den gelungenen Nachmittag überein.