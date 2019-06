Türen werden geöffnet

Viele Anregungen am „Tag von Gartenfreunden für Gartenfreunde"

NEUSTADT/AISCH - Schöne Gärten sind in der Regel Schätze im Verborgenen. Am Sonntag, 30. Juni, lassen einige davon „über den Zaun blicken“. Der „Tag der offenen Gartentür“ bietet die Gelegenheit gärtnerischen Gestaltungsmöglichkeiten nachzuspüren und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.

Richard Krämer, Kreisfachberater für Gartenbau und Landespflege, dankt den Gartenbesitzern, die am diesjährigen „Tag von Gartenfreunden für Gartenfreunde“ der Öffentlichkeit Einlass und Einblick in die Privatsphäre erlauben und diesen Tag somit erst ermöglichen. Die Besucher bittet er die persönlichen Dinge zu achten und auf die Bepflanzung besonders Rücksicht zu nehmen.

Die Gärten sind ausschließlich in der Zeit von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Hinweisschilder zeigen den Weg zu den Gärten. Die offizielle Eröffnung führt Landrat Helmut Weiß um 11 Uhr im Garten der Familie Klein in Deutenheim durch. Heidi und Reinhold Klein zeigen die im Sugenheimer Ortsteil Deutenheim zum Wohngarten umgestaltete Hofstelle mit Bauerngarten, auf der ein Schwimmteich und heimelige Ecken zum Verweilen einladen. Ebenfalls in Deutenheim laden Lara Nalezinski und Richard Erlbacher in ihr parkähnliches Mühlenanwesen mit Obstbäumen, großem Teich und ideenreich gestalteten Pflanzbeeten ein. Anita und Dietmar Kuboth öffnen in Ottenhofen 34 (Marktbergel) die Türe ihres zu einem Naturgarten umgebauten ehemaligen landwirtschaftliches Anwesen mit Teichanlage und lauschigen Sitzplätzen. Bei Annemarie und Heinrich Weiß im Roßmühlweg 5 in Marktbergel kann ein gepflegter Wohngarten mit Blütenstauden, Sommerblumen und Kübelpflanzen sowie ein Nutzgarten besichtigt werden, der der Selbstversorgung dient.

Schließlich nimmt auch der Kreislehrgarten in Uffenheim (Am Obstgarten über die Adelhofer Straße) am „Tag der offenen Gartentür“ teil. Hier kann eine Obstanlage mit unterschiedlichsten Obstarten und Erziehungsformen sowie ein über 600 Quadratmeter großer Bauerngarten zu Lehrzwecken besichtigt werden. Wer überlegt, seinen eigenen Garten im nächsten Jahr für Besucher zu öffnen, kann sich bereits jetzt an Kreisfachberater Richard Krämer am Landratsamt Neustadt/Aisch-Bad Windsheim wenden (Telefon 09161 92-3225, E-Mail: richard.kraemer@kreis-nea.de).

nb