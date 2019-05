Umfrage zur Familienbildung

Weiterentwicklung der Familienbildungsangebote und -stützpunkte

NEUSTADT/AISCH - Der Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim nimmt seit Anfang des Jahres am Förderprogramm Familienstützpunkte teil. Familienstützpunkte sind wohnortnahe Kontakt- und Anlaufstellen für Familien, die im Landkreis zukünftig eingerichtet werden sollen.

Landrat Helmut Weiß freut sich mit Gabriele Sattler, Abteilungsleiter Tanju Cetinkaya und Kreisjugendamtsleiter Roland Schmidt (v. l.) auf viele Teilnehmer an der Umfrage. © Landratsamt



Sie stellen Angebote für Eltern- und Familienbildung bereit beziehungsweise erleichtern den Zugang dazu und sie informieren über passgenaue Unterstützungsmöglichkeiten in allen Phasen des familiären Lebens und vermitteln bei Bedarf an andere Stellen und Einrichtungen weiter. Familienstützpunkte führen Angebote der Familienbildung selbst durch oder organisieren sie in Kooperation mit anderen Einrichtungen, wie unter anderem Vorträge und Kurse rund um Erziehungsthemen, Umgang mit Medien oder besondere Belastungssituationen. Jeder Familienstützpunkt arbeitet eng mit der Koordinierungsstelle für Familienbildung im Kreisjugendamt und mit anderen familienbildenden Einrichtungen im Landkreis zusammen. Landrat Helmut Weiß betont: „Es ist uns wichtig, Familien die größtmögliche Unterstützung zukommen zu lassen. Deshalb freuen wir uns, dass dieses Förderprogramm im Landkreis durchgeführt werden kann.“

Im Landkreis gibt es zu diesen Themen schon viele Einrichtungen und Möglichkeiten. Um dieses Angebot übersichtlicher zu gestalten, weiter auszubauen und auf die Bedürfnisse der Familien im Landkreis anzupassen, startet das Kreisjugendamt gemeinsam mit dem Zentralinstitut für Ehe und Familie der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (ZFG) eine Umfrage. Befragt werden einerseits die Träger von Familienbildung und anderseits Eltern minderjähriger Kinder. Mit der Umfrage soll herausgefunden werden, welche Angebote es im Landkreis bereits gibt und wie diese genutzt werden. Auch Wünsche und Verbesserungsvorschläge werden abgefragt.

Elternbildungsangebote unterstützen

Die Meinungen und Erfahrungen der Eltern und der Anbieter von Familienbildung fließen dann in die Weiterentwicklung der Familienbildungsangebote im Allgemeinen und der Familienstützpunkte im Besonderen ein. Auf Grundlage der erhobenen Daten wird ein kommunales Familienbildungskonzept erarbeitet, das die Basis für das Auswahlverfahren möglicher Familienstützpunkte sein wird. Auf die Bedeutung solcher Befragungen weist auch der Direktor des ZFG, Prof. Dr. Klaus Stüwe, hin: „Zur Familienfreundlichkeit einer Region gehört es auch, dass Eltern Bildungsangebote wahrnehmen können, die sie bei ihren familialen Aufgaben unterstützen.“ Die Verteilung der Fragebögen startet ab nächster Woche. Die Eltern erhalten die Fragebögen über die Bildungs- und Betreuungseinrichtungen ihrer Kinder. Die Träger erhalten den Fragebogen direkt über das Kreisjugendamt. Dieses Angebot richtet sich insbesondere an Eltern, deren Kinder noch keine Bildungs- und Betreuungseinrichtung besuchen. Landrat Helmut Weiß ermuntert zur Teilnahme: „Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Eltern und Anbieter bei der Umfrage mitmachen. So können wir das Angebot für Familienbildung im Landkreis noch zielgruppenorientierter ausgestalten.“ Die Ergebnisse der Befragungen werden Anfang des Jahres 2020 der Öffentlichkeit präsentiert.

