Von der Wüste ins ewige Eis

Rudolf Schneebergers Bilderreise durch das vielfältige Chile

- vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - "Von der Wüste zu den Gletschern in Chile und Argentinien" lautet der Titel eines Bildervortrages, zu dem Rudolf Schneeberger am Dienstag, 7. Mai, um 20 Uhr mit den Fotofreunden Neustadt/Aisch in die Gaststätte "AusZeit", in Neustadt einlädt: "Gäste sind wie immer herzlich willkommen!"

Rudolf Schneeberger führt durch faszinierende Landschaften Südamerikas. © Schneeberger



Rudolf Schneeberger führt durch faszinierende Landschaften Südamerikas. Foto: Schneeberger



Im November 2017 hat Rudolf Schneeberger, Chile und Argentinien bereist. Der Fokus der Reise lag auf Chile, von der trockensten Wüste der Welt, der Atacama-Wüste ging die Reise bis ins ewige Eis auf Feuerland, 4.000 Kilometer mussten hierfür zurückgelegt werden. Mondäne Städte wie Santiago de Chile und Valparaíso sowie Buenos Aires in Argentinien werden beim Vortrag vorgestellt.

Die Tierwelt mit Pinguinen, einem Seeleoparden, Seelöwen und anderen Wildtieren, wie beispielsweise den Guanakos, aber auch domestizierten Tieren wie Schafe und Pferde haben den Referenten fasziniert. Ein besonderes Erlebnis war der Besuch des argentinischen Perito-Moreno-Gletschers, dem man sich auf wenige Meter nähern kann, einer der größten Gletscher, bis zu 30 Kilometer lang.

Ein weiteres außerordentliches Highlight war eine Wanderung durch einen gemäßigten Regenwald in Patagonien und der Besuch der Torres del Paine, in einem traumhaft schönen Nationalpark in Patagonien gelegen. Rudolf Schneeberger wird eines der landschaftlich schönsten Länder dieser Welt – Chile - vorstellen und den Bildervortrag mit Informationen zu beiden Ländern, sowohl der Geschichte als auch der aktuellen Situation dort begleiten, wobei auch hier der Fokus auf Chile liegen wird.

nb