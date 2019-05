Weide-Ufer wieder geschlossen

Zehn Meter hoher Baum mit Spezialgerät in die "Bleiche" verpflanzt - vor 10 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Die Lücke im charakteristischen Bild der Weiden in der Bleichanlage ist geschlossen. Eine zehn Meter hohe Weide ersetzt einen altersschwachen Artgenossen, der entfernt werden musste.

Mit 6,5 Kubikmeter Erdreich und Wurzelwerk hebt die Spezialschaufel die zehn Meter hohe Weide am Schützenhaus in Herrnneuses an und lässt sie später in der Bleichanlage in den neuen Standort sinken. Foto: Harald Munzinger



Mit der Großbaumverpflanzung, auf die sich das Unternehmen Opitz aus Heideck spezialisiert hat und mit dafür entwickeltem Gerät europaweit im Einsatz ist, muss nicht lange gewartet werden, bis eine Neupflanzung zu einem stattlichen Baum heranwächst. Deshalb hatte sich die Stadt schon im Neubaugebiet „Neustadt Süd“ dafür entschieden, vom Gelände des Scheinfelder Gymnasiums Bäume zu verpflanzen.

Das bewährte Verfahren sollte deshalb nach Auskunft von Bauamtschef Gerald Schorr auch in der Bleichanlage angewandt werden. Am Rande der kleinen Anlage um das Schützenhaus Herrnneuses war eine passende Weide ausgemacht und deren „Umzug“ in Auftrag gegeben worden. Mit allen Vor- und Nacharbeiten rund 8000 Euro lässt sich die Kreisstadt das wieder geschlossene Bild in ihrem beliebten Naherholungspark kosten.

Der „Riesenbagger“ mit einem Schaufeldurchmesser von drei Metern „stach“ zunächst das Pflanzloch in der Bleichanlage aus und brachte das „Erdpaket“ zum Verfüllen der Mulde in Herrnneuses mit, aus der die Weide gehoben wurde. 1.50 Meter tief hatten sich mit gewaltiger hydraulischer Kraft die Zähne der Spezialschaufel in das Erdreich „gebissen“.

Für die relativ flachwurzelnde Weide mit kompaktem Wurzelwerk ausreichend, wie es Bauleiter Herbert Porlein schilderte, während das millionenteure Gerät präzise die Weide umschloss, die wenig später mit rund 6,5 Kubikmeter Erdreich aus der „eisernen Klammer“ des überdimensioniert wirkenden „Eiskugelstechers“ in das „Pflanzloch“ am Ufer des Bleichweihers sank. Eifrige Kräfte des Bauhofes sorgten in Herrnneuses wie in Neustadt dafür, dass von dem massiven „Eingriff“ kaum mehr etwas zu sehen war.

Harald J. Munzinger