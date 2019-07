Weingenuss in Südtirol

NEUSTADT/AISCH - Ab in den Süden – unter diesem Motto veranstaltete die "Arbeitsgemeinschaft Mittelfränkische Bocksbeutelstraße" ihren Jahresausflug an die Südtiroler Weinstraße.

Bei strahlendem Sonnenschein erkundeten die Mitglieder der "Mittelfränkischen Bocksbeutelstraße" die Weinregion Südtirol. Foto: privat



Jedes Jahr organisiert die Arbeitsgemeinschaft für ihre Mitglieder eine Fahrt, um andere Weinregionen kennen zu lernen.

Insgesamt 30 Winzer, Weinhoheiten, Weinbauvorstände und Weinliebhaber machten sich auf den Weg, um Einblicke in den Südtiroler Weinbau zu gewinnen. Auf dem Programm stand die Besichtigung von drei ganz unterschiedlichen Betrieben, die ihre Weine nach ihrer eigenen Philosophie produzieren und vermarkten.

In Terlan hatte die Gruppe die Möglichkeit, die moderne örtliche Kellerei zu besichtigen. Das Weingut Alois Lageder in Margreid informierte über biologischen und biodynamischen Weinbau und auf dem Weingut Kränzelhof in Tscherms gab es neben den kunstvoll angelegten Gärten auch den historischen Gewölbekeller zu bestaunen.

An allen drei Stationen nutzten die Teilnehmer natürlich auch die Möglichkeit, die Weine zu verkosten und verschiedene Sorten zu vergleichen. Bei herzhafter Südtiroler Brotzeit ließen sich diese ganz besonders genießen. Als kleinen Gruß und Kostprobe aus der mittelfränkischen Heimat überreichten die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft schließlich allen besuchten Weingütern den Landkreiswein – natürlich typisch fränkisch im Bocksbeutel.

