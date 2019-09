Weitere Jubiläumswanderung auf dem Steigerwald-Panoramaweg

Treffpunkt Ebersberg - Nächste Tour am kommenden Sonntag - vor 1 Stunde

SCHEINFELD - Zum zehnjährigen Jubiläum des Steigerwald-Panoramaweges lädt der Naturpark Steigerwald zusammen mit dem Steigerwald Tourismus am Sonntag, 29. September, zu einer Rundtour von Zell am Ebersberg nach Oberschleichach ein.

Den Steigerwald-Wanderern eröffnet sich immer wieder ein wunderbarer Panoramablick. © Hub



Den Steigerwald-Wanderern eröffnet sich immer wieder ein wunderbarer Panoramablick. Foto: Hub



Der Steigerwald-Panoramaweg, der von Bad Windsheim nach Bamberg führt, feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Steigerwald Tourismus und Naturpark Steigerwald veranstalten aus diesem Anlass das Jahr hindurch geführte Wanderungen auf den Etappen des Steigerwald-Panoramaweges.

Die nächste Tour findet am Sonntag, 29. September, um 10 Uhr statt und beginnt am Parkplatz des TSV Zell am Ebersberg. Der weite Blick über die Weinberge und das Maintal vom geschichtsträchtigen Schlossberg in Zell am Ebersberg aus zeichnet diese Etappe des Steigerwald-Panoraweges besonders aus. Durch die Wälder führt die Strecke nach Oberschleichach, wo eingekehrt wird, ein eindrucksvoller Hohlweg führt wieder zurück. Begleitet wird die Tour von Wanderführer Udo Rhein.

Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 09161/921523 oder info@steigerwald-naturpark.de. Informationen und weitere Termine sind auch unter www.steigerwald-naturpark.de und www.steigerwald-panoramaweg.de zu finden.

nb