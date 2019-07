Werbefeldzug für das Heimatfest

NEUSTADT/AISCH - Unter den Namensvettern hat die Kreisstadt für das „Neustadt-Treffen 2020“ im Rahmen des Heimatfestes geworben. In Bad Neustadt/Saale überraschte sie dabei die Neustadt-Delegationen mit der frühen Einladung und stieß auf „eine sehr gute Resonanz“.

Mit einer starken Delegation nahm die Kreisstadt am „Neustadt-Treffen“ beim Namenvettern an der Saale statt. © Peter Wagner



Darüber freuten sich Erster Bürgermeister Klaus Meier und sein Stellvertreter Peter Holzmann an der Spitze einer stattlichen Abordnung der Aischmetropole, für die Werner Neudecker vom Arbeitskreis „Neustadt-Treffen“ erfolgreich geworben hatte. Er stattete seine Gruppe mit attraktiven „Neustadt-Schals“ als auffällige Werbeträger für den Gastgeber des nächsten Treffens von „Neustadt in Europa“ und Flyern für die Festtage vom 3. bis 5. Juli 2020 aus.

Dieses war mit 28 Neustadts aus sechs europäischen Ländern beim 41. „Neustadt-Treffen“ an der Saale vertreten, wo 1979 auch das erste der Namensvettern stattgefunden hatte und damit die Partnerschaftsbewegung aus der Taufe gehoben worden war. Rund 1200 Vertreter aus den befreundeten Neustadts dürfte es nach Schätzungen vor Ort in das einzige „Bad“ Neustadt gezogen haben. Eine Gästezahl mit der Bürgermeister Klaus Meier auch beim zweiten Neustadt-Treffen an der Aisch rechnet.

Namensvettern Aischmetropole vorgestellt

Er nutzte am Eröffnungsabend mit gut 1000 Besuchern im Festzelt die Gelegenheit, seine Stadt vorzustellen und gleichzeitig die Einladung an alle Neustadts zum Heimatfest 2020 auszusprechen, bei dem das „Neustadt-Treffen“ mit einem großen Festzug einer der Höhepunkte sein wird. Dass man gut ein Jahr davor schon mit Plakaten und Flyern ausgestattet war, ließ nicht nur die Namensvettern staunen.

Bürgermeister Meier würdigte nach dem Besuch an der Saale die schöne Gemeinschaft der Neustadts, in der man sich kenne und schätze und einen offenen Austausch pflege, bei dem die aktuellen Themen der Kommunen erörtert worden seien. Dass man den einen oder anderen bayerischen Kollegen nach der Kommunalwahl im nächsten Jahr nicht mehr sehen werde, habe fast ein wenig Wehmut aufkommen lassen.

Werner Neudecker vom Arbeitskreis „Neustadt-Treffen“ warb eifrig für das Heimatfest 2020. © Peter Wagner



Die war aber schnell im bunten Geschehen des Treffens rasch verdrängt, zu dem eine „Neustadt-Meile“ eingerichtet worden war, auf der die Städte mit ihren Spezialitäten warben. Mit Mineralwasser, das „Franken-Brunnen“ als Sponsor großzügig zur Verfügung gestellte hatte, konnten die Aischgründer bei großer Hitze besonders punkten. Man sei aber auch einem Schnäpschen nicht abgeneigt gewesen, ließ der Bürgermeister wissen, der bedauerte, dass die hochsommerlichen Temperaturen dazu gezwungen hätten, den Festzug zu verkürzen, was zu Lasten seiner Attraktivität ging.

Dennoch sollte er mit den vielen Gruppen in teilweise historischen Gewändern der Höhepunkt der Feierlichkeiten sein, bei denen den Gästen unter anderem ein Fanfarenzug, mittelalterliche Tänze sowie eine Ausstellung zur Geschichte der Neustadt-Treffen geboten waren. „Ein einzig Neustadt“ sollte deren Titel die enge heute europaweiten Verbundenheit unter den gleichnamigen Städten deutlich machen. Auch aus dem Festzug heraus wurden eifrig Flyer an die Zuschauer verteilt.

Viel Beachtung genoss auch der Stand der Kreisstadt, die Amtsleiterin Karin Mosch, Andrea Hartmann vom Tourismusbüro sowie Christina Kuhn, tatkräftig unterstützt von den Bürgermeistergattinnen Karin Meier und Irmgard Holzmann mit ihren Attraktionen wie etwa das „Karpfenmuseum“ oder einmalige Waldbad vorstellte, sodass Bürgermeister Klaus Meier von einem rundum gelungenen Besuch in der Saalemetropole mit ihren bekannten Kliniken und einer florierenden Industrie sprach, wo die Gäste von der Aisch der Hitze trotzten und die malerische Innenstadt erkundeten.

Peter Wagner/Harald J. Munzinger