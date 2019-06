"Wetten dass..?" beim "Mini-Tag"

Ministranten wetten gegen Dekan Gerd-Richard Neumeier - vor 33 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Die Ministrantinnen und Ministranten aus allen Pfarreien des Dekanats Neustadt/Aisch sind zum Dekanats-Ministranten-Tag am Samstag, 20. Juli, von 9.30 bis 17.30 Uhr in und ums katholische Pfarrzentrum in Neustadt/Aisch eingeladen.

Zu einem spannenden Tag sind die Ministranten in das katholische Pfarrzentrum in Neustadt eingeladen. © PR



Zu einem spannenden Tag sind die Ministranten in das katholische Pfarrzentrum in Neustadt eingeladen. Foto: PR



"Minis wetten gegen Dekan Gerd-Richard Neumeier" heißt diesmal das Motto des Ministrantentags, der vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend im Dekanat Neustadt/Aisch organisiert wird. "Wetten dass es die Ministrantinnen und Ministranten in nur einem Tag schaffen, einen drei Meter hohen Turm aus kleinen Holzklötzchen aufzubauen." lautet der Inhalt der Wette. Je mehr Kinder und Jugendliche sich dieser Herausforderung stellen, umso leichter wird es für die Ministrant/innen die Wette zu gewinnen.

Die Holzklötzchen in vierstelliger Menge müssen im Laufe des Tages nämlich erst bei spannenden Spielen und actionreichen Aktivitäten rund ums Pfarrzentrum gesucht, erkämpft, gemopst, ersteigert, verteidigt, erobert, gesichert, erschwindelt, versteckt, erarbeitet, ... und dann natürlich einsturzsicher übereinander gestapelt werden.

Ehe der Dekanats-Ministranten-Tag mit dem Gottesdienst um 16.30 Uhr endet, steht fest, wer die Wette gewonnen hat. Zum Gottesdienst sind auch Eltern, Großeltern, Freunde und Bekannte der Ministrantinnen und Ministranten ganz herzlich eingeladen.

Anmeldungen zum Dekanats-Ministranten-Tag sind bis zum 8. Juli bei den Oberministrant/innen und Ministranten-Verantwortlichen in den Pfarreien oder im örtlichen Pfarramt möglich. Nähere Infos gibt‘s beim BDKJ Neustadt/Aisch unter Telefon 09841/5311 oder auf der Homepage unter www.bdkj-nea.de.

nb