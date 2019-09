Wirtschaftsförderung legt buntes Programm vor

NEUSTADT/AISCH - Von der "Azubi-Akademie" über den "FerienFirmenTag" bis zur "Unternehmensnachfolge" reicht das Aktionsspektrum der Wirtschaftsförderung im Landkreis. Sie koordiniert zudem die Gründer-Stammtische.

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Neustadt/Aisch-Bad Windsheim hofft auf rege Teilnahme beim "FerienFirmenTag". © Harald Munzinger



Der „FerienFirmenTag“ bietet Schülern die Chance, sich an jeweils einem Tag in den Pfingst-, Sommer- oder Herbstferien über einen Ausbildungsberuf zu informieren und den Betrieb kennen zu lernen. Sie erhalten bei diesem Praktikumstag vielfältige Informationen über den jeweiligen Beruf und seine Ausbildungsinhalte. Somit erleben die Schüler an den einzelnen „FerienFirmenTagen“ den Firmenalltag „live“ vor Ort und können ihre Wunschberufe ausprobieren.

Zum „FerienFirmenTag“ kann man sich unter www.ferienfirmentag.de anmelden. Die Teilnehmer müssen mindestens 13 Jahre alt sein und eine Schule besuchen, wenn sie Betriebe in ihrer Nähe kennen lernen möchten und Interesse haben, in den, Sommerferien praktische Kenntnisse und Informationen über interessante Berufe zu erfahren. Die Teilnahme ist natürlich kostenlos!

Neben dem bekannten „FerienFirmenTag“ wird auch eine Praktika- und eine Ausbildungsanfrage angeboten. Schüler können dabei eine Anfrage-E-Mail für einen bestimmten Zeitraum (beim Praktikum), beziehungsweise für ein Ausbildungsjahr (bei Ausbildung) an den Betrieb stellen und stehen somit ab sofort mit dem „Bewerber“ in Kontakt. Alle weiteren Vereinbarungen finden zwischen dem Unternehmen und dem Schüler statt.

Einfach unter www.ferienfirmentag.de nachschauen, welche Angebote für die jeweilige Schulform vorhanden sind, rät Wirtschaftsförderer Michael Capek. Auf der Webseite registriert man sich zunächst mit der E-Mail-Adresse und folgt dann einfach den Anweisungen beziehungsweise sucht den oder die Berufe aus, die interessant sind.

Gründerstammtisch im Landkreis!

Tobias Winter, Gründer der Firma „TwinterS“, und die Wirtschaftsförderung des Landkreises möchten einen Gründerstammtisch etablieren. Dieser soll eine Netzwerkveranstaltung werden, mit dem Ziel die Gründerszene im Landkreis zu unterstützen.

Gründer, Unternehmer und Gründungsinteressierte treffen sich in einer lockeren Atmosphäre zum offenen Austausch untereinander. Erfahrene Gründer geben Tipps aus ihrer Erfahrung und Gleichgesinnte bekommen im gemeinsamen Gespräch neue Denkanstöße. Bei jedem Treffen stellt ein Gründer sein Unternehmen vor. Im Anschluss werden in einer lockeren Runde Erfahrungen ausgetauscht.

Stattfinden wird der Stammtisch am 8. Oktober um 19 Uhr im Landratsamt Neustadt (Konrad-Adenauer-Straße 1) im Raum C100 (Beschilderung Richtung Sitzungssaal). Weitere Informationen zum Forum und zur Anmeldung sind unter www.tobiaswinter.info/gruendernetzwerk zu finden.

Seminarreihe Unternehmensnachfolge

Die IHK Nürnberg für Mittelfranken bietet zusammen mit der Wirtschaftsförderung eine Seminarreihe zum Thema Unternehmensnachfolge an. Am 9. Oktober findet der Vortrag „Unternehmensverkauf – vertrags- und steuerrechtliche Aspekte“ von 14 bis 17.30 im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes in Neustadt statt. Dabei werden betriebswirtschaftliche Fragen angesprochen, die bei einem Unternehmensverkauf ebenso eine Rolle spielen, wie rechtliche und steuerrechtliche Fragestellungen. Am 23. Oktober findet der Vortrag „Unternehmensübergabe innerhalb der Familie“ ebenfalls von 14 bis 17.30 im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes Neustadt statt. Ziel ist es, dem Teilnehmer seinen ganz persönlichen Regelungsbedarf aufzuzeigen. Ferner wird ein Überblick über die typischen Fragestellungen einer familieninternen Unternehmensnachfolge gegeben. Ebru Canki gibt bei der IHK unter Telefon 0911/1335309 oder per E-Mail: ebru.canki@nuernberg.ihk.de zur Seminarreihe und nimmt die Anmeldung entgegen.

BDS AzubiAkademie

Wie Auszubildende zu gewinnen, zu fördern und zu halten sind, oder wie die bestehenden Azubis an das eigene Unternehmen gebunden werden können, stellt Selbständige, Freiberufler und kleinere Unternehmen mit immer weniger Azubis vermehrt vor Probleme, die es früher so nicht gab. Hier hilft in die „BDS AzubiAkademie“ in der Mehrregion. Die teilnehmenden Betriebe melden ihre Auszubildenden zur Teilnahme an. Der überbetriebliche Unterricht findet etwa einmal pro Monat, für je einen Vormittag statt, für das kommende Semester jeweils am Dienstag. Die bereits teilnehmenden Unternehmen haben unter anderem – Auftreten und Selbstwahrnehmung, Konfliktverhalten oder „verantwortungsvoller Umgang mit Social Media“ als Themen vorgeschlagen. Ferner Business/Azubi Knigge, Altersvorsorge und „Meine Finanzen“ sowie Präsentationstechniken, Telefontraining und Wirtschafts-/Geldpolitik. Weitere Informationen zur „BDS AzubiAkademie bietet die Wirtschaftsförderung unter Telefon 09161/921410 oder per E-Mail wirtschaft@kreis-nea.de; die Kontaktdaten auch für die Anmeldung.

