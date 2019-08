Zertifikate verliehen

NEUSTADT/AISCH - Es hat sich zu einer gelebten Tradition entwickelt, dass die Absolventinnen und Absolventen der "BDS AZUBIAKADEMIEN" im Bezirk Mittelfranken ihre Abschlusszertifikate feierlich vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann in Empfang nehmen dürfen.

Zu den von Innenminister Joachim Herrmann (4. v. l.) verliehenen Abschlusszertifikaten gratulierte auch MdL Hans Herold ( 6. v. l.) den Absolventen der "Azubi-Akademenie". Foto: privat



Diese erhielten nun bei einem Festakt auch Auszubildende der Akademie Landkreis Neustadt/Aisch Bad Windsheim, denen auch MdL Hans Herold gratulierte.

Zusammen mit BDS Präsidentin Gabriele Sehorz erfolgte die Verleihung der 120 Abschlusszertifikate im Schloss der Universität in Erlangen. Im Beisein von Vertretern der jeweiligen Wirtschaftsförderungen, betonte sowohl Staatsminister Herrmann als auch Präsidentin Sehorz die große Chance, die der heutige Ausbildungsmarkt für die junge Generation bereithält.

Sehorz wies auch - ganz im Sinne des Mittelstandsverbandes - darauf hin, dass viele Ausbildungsbetriebe in einigen Jahren auch dringend Unternehmensnachfolger brauchen. Auch das könnte eine attraktive Zukunfts-Option für die heutigen Auszubildenden sein. Dies sei mit vielen Freiheiten verbunden, aber auch mit Fleiß und einem herausfordernden Arbeitspensum.

In seinem Grußwort betonte Herrmann die hervorragende Partnerschaft zwischen dem Freistaat und den Selbständigen: "Nicht nur große, international agierende Unternehmen tragen zum Wohlstand in unserem Land bei, sondern auch kleine und mittelständische Betriebe. Sie sind das Rückgrat unserer florierenden Wirtschaft." Damit gehört Bayern zu den wirtschaftlich stärksten Regionen Europas.

Der Minister beglückwünschte die Auszubildenden dazu, dass sie die Möglichkeit, die ihnen ihre Ausbildungsbetriebe mit der BDS AZUBIAKADEMIE geboten hat, genutzt haben und betonte die große Bedeutung der zusätzlichen Qualifikation. Die vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales unterstützte Akademie steht allen Ausbildungsbetrieben gegen eine Aufwandspauschale offen. Landkreis-Wirtschaftsreferent Michael Capek empfiehlt sie als "eine Möglichkeit für kleine und mittelständische Unternehmen, ihre Ausbildung zu erweitern und die Attraktivität zu steigern".

Von der Akademie werden Inhalte und Werte vermittelt, die oft über den Berufsschulstoff hinausgehen - eine Selbstverständlichkeit in Industrie – und Großbetrieben - bei kleineren Unternehmen aber oft schwer umsetzbar, da personelle und finanzielle Mittel anderweitig gebunden sind. Die Themen legen die Unternehmerinnen und Unternehmer im Dialog gemeinsam fest.

Die Workshops werden abwechselnd von den Ausbildern gehalten, deren Firmen an der BDS AZUBIAKADEMIE teilnehmen. Sie finden in der Regel an einem Vormittag einmal im Monat statt. Die Vorbesprechung für das nächste Unterrichtsjahr findet am Mittwoch, 18. September, um 11 Uhr, im Landratsamt Neustadt/Aisch statt. Anmeldungen werden unter bds-nordbayern@bds-bayern.de erbeten.

