Neustädter Handel lädt zu attraktivem Frühlingsfest ein

Automeile, verkaufsoffener Sonntag, Hüpfburg und die Stadtkapelle sorgen für Abwechslung - vor 37 Minuten

NEUSTADT - Der Countdown für das Frühlingsfest in der Kreisstadt läuft: Am 4. und 5. Mai wird sie wieder zu einem Besuchermagnet in der Region, der vom Open-Air-Konzert bis zur großen Shoppingzone seine starke Anziehungskraft ausüben wird.

Die Automeile in der Wilhelmstraße gehört zu den traditionellen Anlaufstellen des Frühlingsfests in Neustadt. © hjm



Man freue sich darauf, mit vielen Gästen das Frühlingsfest zu feiern und mit diesem zugleich die Biergartensaison auf dem Marktplatz offiziell zu eröffnen, lädt dazu der Vorsitzende der Werbegemeinschaft "NEA Aktiv", Benett Burkert, ein. Mit diesem Fest soll die Rolle Neustadt als "1a Einkaufsstadt" und einer der ersten Genussorte Bayerns unterstrichen werden. Dazu haben sich auch "die Wirte rings um den Marktplatz bestens vorbereitet und bieten den Besuchern von thailändischer Küche bis hin zu typisch fränkischer Hausmannskost alles was das Herz begehrt", so Burkert.

Sie garantieren außerdem mit der weit über den Landkreis hinaus bekannten Band "Volldampf" am Samstag, 4. Mai, ab 18 Uhr beste Stimmung in der "guten Stube Neustadts", wenn der Marktplatz zur großen Open-Air-Arena wird. Und das wiederum bei freiem Eintritt.

Das THW steht in der Ludwigstraße

Der Sonntag gilt seit jeher als Höhepunkt des Frühlingsfestes, wenn zusammen mit dem Walpurgi-Jahrmarkt die ganze Innenstadt zu einer riesigen Shoppingzone wird. Benett Burkert: "Die Stadt Neustadt wird damit zur größten Fußgängerzone im Landkreis und bietet viele Attraktionen". Nach einem Markt-Besuch am Vormittag und einer Mittagsrast am Marktplatz laden die Veranstalter um 13 Uhr zur offiziellen Eröffnung am Rathaus ein, vor dem die "Stadtkapelle Frankenland" bis 18 Uhr für Unterhaltung sorgen und die Gastronomie gute Gründe zum Verweilen ein bieten wird.

Am verkaufsoffenen Sonntag sind die Geschäfte von 12.30 bis 17.30 Uhr für einen Einkaufsbummel geöffnet. Die "Automeile" in der Wilhelmstraße wird erneut ein besonderer Anziehungspunkt sein, ebenso wie Hüpfburg und Kinder-Eisenbahn am Altstadtmarkt für die kleinen Gäste. In der Ludwigstraße demonstriert das Technische Hilfswerk (THW) seine Schlagkraft und in der Bleichanlage beginnt die Saison der Promenadenkonzerte, so dass "für jeden etwas dabei sein" sollte, wie sich Vorsitzender Burkert in der Einladung der Werbegemeinschaft "NEA Aktiv" überzeugt zeigt.

hjm