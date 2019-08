NN-Wanderreporterin Anne kurz vor Etappenziel Trautskirchen

Weg führt an der Zenn entlang - Zu Besuch im Wasserschloss - vor 30 Minuten

RAPPENAU/TRAUTSKIRCHEN - NN-Wanderreporterin Anne Kleinmann besuchte gleich zu Beginn ihrer ersten Tour das Wasserschloss in Unternzenn, gefolgt von einer bekannten Familienmetztgerei in Unteraltenbernheim. Mittlerweile trennen die Volontärin nur noch wenige Meter von ihrem heutigen Zielort: Trautskirchen. Was sie auf ihrer Reise erlebt, erfahren Sie hier!

Mehr Informationen gibt es unter www.frankentourismus.de.

+++ Hallo Rappenau, ciao Netz! NN-Wanderreporter Hans-Peter kämpft mit Funkloch +++

Anne Kleinmann