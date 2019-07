Norisring 2019: Wir berichten live vom Motorsport-Highlight!

Die Rennserien und das Geschehen abseits der Strecke im Live-Ticker - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ab heute verwandelt der Norisring Nürnberg wieder in den Hotspot der DTM und anderer Rennserien. Wir werfen uns direkt in die Menge und berichten an allen drei Tagen live!

