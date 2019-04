Notre-Dame-Brand und Club-Überraschung: So war der April

Trotz der langen Trockenheit: Der April 2019 war ganz schön wechselhaft - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der April war in jeglicher Hinsicht wechselhaft: Die Nachrichten aus Paris, dass die Kathedrale Notre-Dame brennt, schockierten die Welt. In Nürnberg wurde das Frühlings-Volksfest eröffnet, im Umland faszinierten bunte Osterbrunnen ihre Betrachter. Ein Waldstück stand in Flammen und ein unbekannter Gegenstand für kurzfristiges Chaos bei der Polizei.

Bilderstrecke zum Thema Von Notre-Dame bis zum Volksfest: Der April in Bildern Schöne und schreckliche Bilder erreichten uns im April: In Paris stand das Wahrzeichen der französischen Hauptstadt in Flammen, in der Fränkischen Schweiz wurden herrliche Osterbrunnen geschmückt. In Stein bei Nürnberg gingen Rallye-Oldtimer an den Start und Forchheim verabschiedete sich von einer Legende. Unsere Bilder des Monats April.



