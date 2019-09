10. September 1969: Ein Name, der nachhallt

NÜRNBERG - Ohne Formalitäten, ohne feierliche Ansprachen und vor allem ohne Sekt ging gestern in der Ehrenhalle des Rathauses eine Taufe über die Bühne, die für Nürnbergs Image als Franken-Metropole von einiger Bedeutung sein dürfte.

Der Taufakt: Oberbürgermeister Andreas Urschlechter heftet das neue Namensschild eigenhändig auf ein Modell der Trabantenstadt. © Ulrich



Der Kern der Trabantenstadt Langwasser im allgemeinen, der Geschäftekomplex im besonderen, sollte zu einem namentlichen Begriff für den Großraum Nürnberg befördert werden. Doch ebenso schlicht wie die Zeremonie fiel auch der Name aus. Die Langwasser-City wurde in ein laut Jury einprägsameres „Frankenzentrum“ umgetauft; der gewerbliche Trakt, früher kurz und bündig Einkaufszentrum, auf „Franken-Einkaufszentrum“ verlängert.

Die Taufkommission – eine Abordnung von Bauherren, an ihrer Spitze OB Dr. Urschlechter – fand, daß diese überregionale Bezeichnung eines regionalen Bezirks der Bedeutung Nürnbergs als fränkische Metropole durchaus zustehe. Am 23. Oktober wird also nicht in der Langwasser-City, sondern im „Franken-Zentrum“ kein Einkaufszentrum, sondern ein „Franken-Einkaufszentrum“ offiziell eröffnet.

