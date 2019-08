12. August 1969: Zum Auftakt lief es wie geschmiert

40 Maschinen landeten und starteten am ersten Tag – 3600 Fluggäste passierten die Abfertigung - vor 44 Minuten

NÜRNBERG - Einen besseren Auftakt hätte sich die Direktion des Nürnberger Flughafens gar nicht wünschen können: 40 große Maschinen landeten und starteten ohne Verzögerung auf der 2700 Meter langen Piste.

Während auf dem Flughafen München-Riem in den nächsten drei Wochen das Gedröhn der Baumaschinen den Lärm der Düsenflugzeuge abgelöst hat, herrscht auf dem Nürnberger Flughafen, über den der größte Teil des Münchner Luftverkehrs umgeleitet wird, seit gestern internationaler Betrieb. 40 Maschinen - das Vierfache des normalen Aufkommens - und 3600 Passagiere sind das Fazit des ersten Tages, an dem die zusätzliche Belastung ohne große Schwierigkeiten bewältigt werden konnte. Sichtbarstes Zeichen, daß von der nordbayerischen Metropole aus die Fluggäste direkt in viele Länder reisen können: auf dem Vorfeld 'parken' die Passagiermaschinen. © Ulrich



3600 Passagiere – das Doppelte des normalen Fluggast-Aufkommens – wurden schnell und ohne Schwierigkeiten abgefertigt, wobei insbesondere die auf Anhieb reibungslose Zusammenarbeit zwischen dem einheimischen Personal und der aus München dazugekommenen Verstärkung auffiel.

Die Vorsorge der Flughafendirektion zahlte sich auch auf anderem Gebiet aus. Es war rechtzeitig genügend Parkfläche geschaffen worden, so daß die Autofahrer nicht nach freien Plätzen zu suchen brauchten.

Ein beeindruckendes Bild: die vierstrahlige DC 8 der skandinavischen SAS wartet auf dem Nürnberger Flughafen noch auf die Passagiere, während eine kleinere Boeing 737 "City-Jet" der Deutschen Lufthansa von der Piste abgehoben hat und steil zum Himmel aufsteigt. © Ulrich



Es begann pünktlich um acht Uhr, als die vierstrahlige Boeing 707 der Lufthansa aus New York aufsetzte und ihren Abstellplatz auf dem Vorfeld ansteuerte. Sie brachte gleich am Anfang den Hauch der großen weiten Welt mit nach Nürnberg, wo sonst nur Flugzeuge nach Frankfurt und nach Berlin starten. Nach diesem Auftakt mit Übersee-Charakter ging es dann Schlag auf Schlag.

Während sonst Besucher lange warten müssen, wenn sie eine große Verkehrsmaschine zu Gesicht bekommen wollen, kamen die silbernen Vögel aus allen Himmelsrichtungen angeschwirrt: aus Amsterdam und Athen, aus Belgrad und Bagdad, aus Kairo und Kopenhagen, aus London, Rom oder Zürich. Städtenamen, die sonst in Nürnberg selten zu hören sind, kamen aus den Lautsprechern, wenn die Luftverkehrsgesellschaften ihre Flugzeuge ankündigten oder Passagiere zu den Flugsteigen riefen.

Viele Starts und Landungen setzten mehr Gerät voraus: auf dem Vorfeld stehen in genügender Zahl Fluggast-Treppen, Elektro-Aggregate für die Maschinen, Gepäckkarren zum Einsatz bereit. © Ulrich



Während in flugtechnischer Hinsicht durch die modernen Einrichtungen der dreiwöchige Stoßbetrieb ohnehin keine Probleme birgt – schließlich fallen zuweilen zehn und 20 Maschinen in kürzester Frist ein, wenn über München, Frankfurt oder Stuttgart der Nebel hängt –, hat sich auch die Dreiteilung der Passagierabfertigung in Abflug, Ankunft und Charterverkehr gut bewährt. In der Kleinflugzeughalle I – die Urlaubsreisenden wechseln vom blau-weißen Wirtsgarten-Gestühl in die weichen Flugsessel – gab es ebensowenig Schwierigkeiten wie beim Abflug, für den die bisherige Abfertigungshalle reserviert ist. Vorsorglich ließen dort die Wärter keinen Neugierigen durch die Tür.

Viel Betrieb auch vor den Flughafen-Gebäuden: "in Scharen" warten die Taxis, um die Passagiere sofort weiterzubefördern. Zu den vielen Diensten, die den Reisenden zur Verfügung stehen, gehören auch der Schalter, an dem Geld gewechselt wird, und der Informationsstand. Entsprechende Schilder machen überall im Flughafen-Bereich auf diese Einrichtungen aufmerksam. © Ulrich



Aber auch auf andere Weise gibt sich Nürnberg alle Mühe, den Reisenden die bittere Umwegpille so schmackhaft wie möglich zu machen. Die Abfertigung geht möglichst formlos vor sich. Das Gepäck wird nicht gewogen. Wenn Passagiere versichern, sie hätten nichts zu verzollen, werden sie von den Zollbeamten anstandslos durchgelassen. Nicht zuletzt aber auch der verstärkte Einsatz von Maschinen und Personal gewährleistet diese reibungslose Arbeit sowohl auf der Vorfeldseite des Flughafens wie auf dem der Stadt zugewandten Gelände.

Busse bringen die Fluggäste zu den weiter entfernt abgestellten Maschinen, Gepäckkarren kurven auf dem Vorfeld umher, Lotsenautos und Tanklastwagen mischen sich dazwischen, Fahrzeuge der Gesellschaften, die die Bordküche mit Nachschub versorgen und schließlich die Autos, die – kaum sind die Passagiere ausgestiegen – ganze "Reinigungsgeschwader" heranbringen: ein toller Betrieb, bei dem dennoch die Männer mit ihren tragbaren Sprechfunkgeräten die Übersicht behalten.

