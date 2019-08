13-Jähriger bedrängt Mädchen und attackiert Helfer mit Messer

NÜRNBERG - Bedrohliche Szenen spielten sich am Freitag in einer Nürnberger Straßenbahn ab: Nachdem ein Mädchen von mehreren Jugendlichen bedrängt wurde, schritt ein 16-Jähriger ein. Wenig später wurde auch er Zielscheibe der Peiniger. Erst schlugen sie auf ihn ein, dann zückte ein 13-Jähriger ein Messer.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr. Der 16-Jährige stieg in die Tram Richtung Volksfest (Dutzendteich) ein. Schon fast am Ziel bemerkte er im Wagen eine bedrohliche Szene: Vier Jungs im Alter zwischen 13 und 15 Jahren bedrängten ein Mädchen. Kurzentschlossen eilte der junge Mann dem Opfer zu Hilfe, was der Vierergruppe gar nicht passte – das Quartett ging den Unterstützer an und prügelte auf ihn ein. Der 16-Jährige verließ die Straßenbahn an der nächsten Haltestelle, seine Peiniger auch.

Keine Ermittlungen gegen 13-Jährige

Die Schlägerei setzte sich dann fort. Ein 13-Jähriger zog in dem Handgemenge plötzlich ein Messer, bedrohte und verletzte damit den jungen Mann. In der Zwischenzeit wurde die Polizei alarmiert, Beamte des Unterstützungskommandos (USK) rückten an und beendeten die Auseinandersetzung. Die Ordnungshüter schnappten drei der Tatverdächtigen, darunter den Minderjährigen mit dem Messer, ein vierter entkam.

Gegen die beiden 13-Jährigen wird nicht ermittelt, da sie nicht strafmündig sind. Der 15-Jährige wurde angezeigt. Nach Angaben der Polizei laufen weitere Ermittlungen, um den flüchtigen Komplizen zu identifizieren.

