130 Euro fürs Parken: Nürnberg im Stellplatz-Ranking weit vorne

Spitzenreiter unter den 14 ausgewerteten Großstädten ist Frankfurt am Main - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Autofahrer in Nürnberg, die einen Stellplatz mieten wollen, müssen monatlich bis zu 130 Euro zahlen. Damit liegt die Frankenmetropole in der Spitzengruppe der deutschen Großstädte, aber nicht auf Rang eins.

Im Burgviertel zahlt man fürs Parken den Spitzenpreis. © Daniel Karmann (dpa)



Im Burgviertel zahlt man fürs Parken den Spitzenpreis. Foto: Daniel Karmann (dpa)



Das ergibt eine Auswertung von immowelt.de, die 2018 auf ihrem Portal die Mietpreise von 5600 Garagen und Stellplätzen in 14 deutschen Großstädten analysiert haben. Danach ist Dauer-Parken in Großstädten zum Teil ein teures Vergnügen. Spitzenreiter ist Frankfurt am Main. In der Bankenmetropole sind bis zu 199 Euro im Monat für eine Tiefgarage im Zentrum fällig. Die minimale Miete beträgt allerdings auch 19 Euro.

In Nürnberg rufen die Vermieter je nach Standort zwischen zehn und 130 Euro auf. Unter anderem im Burgviertel gibt es den Spitzenpreis. Teurer ist es beispielsweise in Hamburg mit maximal 140 Euro. In Stuttgart müssen bis zu 150 Euro bezahlt werden.

Günstiger parken können Autofahrer in Dresden oder Essen. Hier sind laut Übersicht jeweils bis zu 70 Euro fällig, in Hannover sogar nur maximal 67 Euro.

Bilderstrecke zum Thema Die Nürnberger Innenstadt im Wandel der Zeit Ein Blick in unsere Archive zeigt: In der Altstadt herrschte einst dichter Autoverkehr - reisen Sie mit uns in die Nürnberger Vergangenheit!



fra