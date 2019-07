14 Menschen verletzt: Gasaustritt sorgt für Großeinsatz in Nürnberg

NÜRNBERG - Wegen eines Gasaustritts ist am Freitagmorgen das Gebäude der Agentur für Arbeit am Opernhaus evakuiert worden. 14 Mitarbeiter mussten mit Atemwegsreizungen behandelt werden. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Rund um das Nürnberger Opernhaus sorgte ein Gasaustritt für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften. Foto: ToMa



Gegen 10 Uhr, so teilt es Pressesprecher Mathias Ringler mit, stellten mehrere Mitarbeiter der Agentur für Arbeit einen beißenden Geruch fest und alarmierten die Feuerwehr. Das Gebäude wurde umgehend geräumt. Mittlerweile konnte bestätigt werden, dass im Service-Center im zweiten Stock des Gebäudes Glykol aus einer Klimaanlage ausgetreten ist. Glykol ist eine giftige und leicht entflammbare Alkoholverbindung.

Insgesamt erlitten vierzehn Mitarbeiter der Bundesagentur Atemwegsreizungen und mussten von Notärzten in einem Rettungszelt behandelt werden, das auf dem Richard-Wagner-Platz errichtet wurde, zehn Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Das Schauspielhaus stellte Stühle für die evakuierten Mitarbeiter bereit. Da das Service-Center vom normalen Betrieb abgetrennt ist, bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Besucher. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot vor Ort: 62 Einsatzkräfte, 65 Personen der Berufsfeuerwehr, 25 Rettungsfahrzeuge sowie die Feuerwehr mit einem Löschzug rückten an. Zudem wurde ein sogenannter "Massenanfall von Verletzten" ausgelöst. Das bedeutet, dass alle umliegenden Krankenhäuser in Alarmbereitschaft versetzt werden. Dies war in der Region letztmals bei dem schweren Busunglück in Ammerndorf der Fall. Die Agentur für Arbeit ist seit 12 Uhr wieder geöffnet und für den Betrieb freigegeben.

Durch die zahlreichen Einsatzfahrzeuge kommt es zu Verkehrsbehinderungen in dem Gebiet rund ums Opernhaus. Derzeit wird der Verkehr über die Lessingstraße abgeleitet.

