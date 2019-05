15-Jährige bespuckte und attackierte Nürnberger Polizeibeamte

Sie trat einem Polizisten in die Magengegend und biss seine Kollegin - vor 49 Minuten

NÜRNBERG - Eine 15-jährige Jugendliche aus Nürnberg hat am Dienstagnachmittag einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd erheblichen Widerstand geleistet. Die beiden Polizeibeamten wurden dabei leicht verletzt. Ursprünglich galt sie als vermisst.

Das Mädchen war am 27. April als vermisst gemeldet worden. Nun ergaben sich Anhaltspunkte darauf, dass sie sich in der Wohnung einer Verwandten im Nürnberger Süden aufhalten könnte. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd traf die 15-Jährige dort an und nahm sie in Gewahrsam. Die Jugendliche war hiermit augenscheinlich nicht einverstanden und begann sofort, die Beamten zu beleidigen und zu bedrohen. Nachdem sie den Glaseinsatz einer Tür zerschlagen hatte, wurde sie gefesselt.

Trotzdem wehrte sie sich weiterhin. Sie trat einem Beamten in die Magengegend, bespuckte seine Kollegin und biss ihr in die Hand. Beide Beamten trugen Kratz-, Schürf- und Bisswunden davon. Die 15-Jährige wurde in fachärztliche Behandlung gebracht. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Hinweise auf einen vorangegangenen Drogen- oder Alkoholkonsum ergaben sich nicht.

jule