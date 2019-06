21. Juni 1969: 100.000. Besucher erwartet

Die „Ausstellung unser Heer“ wurde auf der Deutschherrnwiese eröffnet - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das klingende Spiel fiel dem Regen zum Opfer. Die Ehrengäste suchten unter einem Zelt Schutz vor den himmlischen Fluten. Und einsam trotzten gestern vormittag auf der Deutschherrnwiese ein Oberstleutnant und 104 Soldaten den sintflutartigen Regengüssen: die Eröffnung der „Ausstellung unser Heer“ stand unter einem ungünstigen Stern.

Eine transportable Brücke wird in drei Minuten von einem Panzerfahrzeug ausgefahren. © Bauer/Holzknecht



Eine transportable Brücke wird in drei Minuten von einem Panzerfahrzeug ausgefahren. Foto: Bauer/Holzknecht



Alles was Rang und Namen hat, war erschienen. Weder Regierungspräsident Karl Burkhardt, aus der Residenz Ansbach herbeigeeilt, noch gar Oberstaatsanwalt Hans Sachs, der sich zu einem Prominenten-Hubschrauberflug nicht zweimal bitten ließ, fehlten.

Die militärische Ausstellung will die Bevölkerung über die Bundeswehr sowie über die Ausrüstung und Aufbau des Heeres informieren. „Wir glauben, daß eine sachbezogene Information die beste und überzeugendste Art ist, den abwertenden und zum Teil diffamierenden Äußerungen über die Bundeswehr entgegenzutreten“, betonte in der Eröffnungsansprache Ausstellungsleiter Oberstleutnant Dittmann.

Die Ausstellung, in zehn Städten gezeigt und an bisher 35 Ausstellungstagen von rund 96.000 Besuchern besichtigt – in Nürnberg wird in Kürze der 100.000. Besucher erwartet – dient neben der Information auch der Werbung für den soldatischen Nachwuchs. „Wir sind stolz, überzeugend werben zu können, für einen Beruf, der bei gleichzeitiger Verantwortung für die Ausbildung und Erziehung junger Menschen besondere Anforderungen stellt“, erklärte Oberstleutnant Dittmann.

Bilderstrecke zum Thema Kalenderblatt: Nürnberg im Juni 1969 Wir haben einen historischen Rückblick mit Bildern aus dem Juni 1969 für Sie zusammengestellt. Klicken Sie sich durch und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!



55 Fahrzeuge, darunter elf Kettenfahrzeuge, sowie ein Informationszelt mit 39 Schautafeln über die Weltlage, die NATO, Gliederung und Waffengattungen der Bundeswehr, Besoldung, Freizeit, Sport und Laufbahnen der Soldaten vermittelten einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Aufgaben der Bundeswehr.

Die „Ausstellung unser Heer“ ist bis zum 22. Juni täglich von 10 bis 21 Uhr durchgehend auf der Deutschherrnwiese geöffnet.

K. St.