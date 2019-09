22. September 1969: 200. Signalanlage in Betrieb

NÜRNBERG - Die 200. Signalanlage in der Stadt ist in Betrieb! Tannengrün rankte sich um die Ampeln, ein Aufgebot Verkehrspolizisten überwachte die allgemeine Sicherheit, ganz so wie es die Ampel in Zukunft mit den Verkehrsteilnehmern machen wird.

Feierlich mit Grünzeug und einer 200 verhangen, regelte die neue Anlage den Verkehr. © NN



Angehörige des Bauhofes, des Bauamtes und der Lieferfirma scharten sich um die Schaltkästen an der Karl-Schönleben-Straße und warteten zusammen mit Baureferent Heinz Schmeißner, Oberbaudirektor Karl Schaller und Polizeipräsident Dr. Horst Herold auf den großen Augenblick, in dem Oberbürgermeister Dr. Andreas Urschlechter mit einem Telefonanruf bei der Polizeizentrale die neue Ampelanlage Münchner Straße – Karl-Schönleben-Straße in Betrieb setzte.

Das Stadtoberhaupt versicherte bei der Gelegenheit, daß Nürnberg auch künftig alles unternehmen werde, um den Verkehr sicher zu machen und flüssig zu halten.

