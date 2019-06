26. Juni 1969: Biafraner brauchen Hilfe

NÜRNBERG - Den hungernden und kranken Kindern aus Biafra will nun auch die Erzdiözese Bamberg helfen. 100 Gemeinden haben sich schon bereit erklärt, das Aktionskomitee „Überleben in Libreville“ des Diözesan- und Priesterrates mit Straßen- und Haussammlungen vom 30. Juni bis 6. Juli zu unterstützen.

Eindringlich appellieren die Studenten aus Biafra an die Bevölkerung schnell zu helfen. Foto: NN



Zahlreiche Nürnberger Pfarreien planen für das Wochenende Wohltätigkeitsveranstaltungen. Laienprediger werden während des Gottesdienstes über die Situation in Biafra sprechen und Lichtbilder zeigen. Von dem Erlös der Sammlungen und Kollekten sollen im Kinderdorf in Libreville im Nachbarstaat Gabun eine Tbc-Station und eine Klinik errichtet werden.

Vier Studenten aus Biafra, die zur Zeit eine Good-will-Tour durch Deutschland unternehmen, schilderten gestern während einer Pressekonferenz im Caritas-Pirckheimer-Haus die gegenwärtige politische Lage in Westafrika. Eindringlich appellierten sie an die Bevölkerung, mitzuhelfen, damit das Leiden des biafranischen Volkes gelindert wird. Die deutsche Bevölkerung sei noch viel zu wenig über die Auswirkungen des Krieges informiert. „Die Studenten demonstrieren gegen den Vietnamkrieg und prangern den Bombeneinsatz der Amerikaner an; die Verluste in Biafra sind jedoch zehnfach höher.“ Auch das Flüchtlingsproblem sei weit schwerer zu bewältigen als zum Beispiel in Palästina.

Im Namen ihrer Landsleute bedankten sich die Studenten für die bereits geleistete humanitäre Hilfe. Obwohl die Studenten beteuerten, daß die Bundesrepublik deshalb in Biafra sehr beliebt ist, bedauerten sie, daß die Bundesregierung bis jetzt noch keine diplomatischen Schritte unternommen hat, um den Konflikt zu schlichten. „Wir wissen, daß der Regierung in der Weltpolitik Grenzen gesetzt sind, aber sie ist doch nicht machtlos.“ Auf ihrer Reise durch Deutschland wollen die Studenten deshalb die Bevölkerung umfassend über ihre Heimat informieren, damit sie weiß, wem die Spenden zugute kommen.

Besonders dringend wird zur Zeit im Kinderdorf in Libreville finanzielle Hilfe benötigt. Bis Ende Mai haben die Caritas und das Diakonische Werk über 1.400 biafranische Kinder ausgeflogen und dorthin gebracht. In ihrem Land hätten sie keine Überlebenschancen gehabt. 30 Fertighäuser wurden bereits errichtet. Doch sie reichen bei weitem nicht aus, um alle kranken Kinder aufzunehmen. Tausende warten noch auf den rettenden Flug.

Doch ab Juli werden die Flugzeuge leer zurückfliegen müssen, weil das Geld nicht ausreicht. Zum anderen befürchten die freiwilligen Helfer in Libreville, daß eine Tbc-Epidemie ausbricht, denn über 40 Prozent der neueingeflogenen Kinder leiden an einer Lungentuberkulose. Vordringlich ist deshalb der Bau einer Tbc-Station und einer Klinik, der mit den Spenden des Aktionskomitees der Erzdiözese Bamberg finanziert werden soll.

