29-Jähriger schlägt Männer nieder und beleidigt Polizisten

Opfer erlitten laut Polizei erhebliche Gesichtsverletzungen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Randale in der Innenstadt: Ein 29-Jähriger hat in der Nacht zum Freitag zwei Männer niedergeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Kurz nach Mitternacht war der 29-Jährige mit zwei weiteren Männern am Frauentorgraben in der Nähe des Hauptbahnhofs in Streit geraten. Nach den bisherigen Ermittlungen soll er seine 29 und 36 Jahre alten Kontrahenten mit Kopf- und Fauststößen niedergeschlagen und dem Älteren mit dem Fuß ins Gesicht getreten haben. Danach flüchtete der Täter. Seine Opfer erlitten laut Polizei erhebliche Gesichtsverletzungen und mussten in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Beamte der Bundespolizei konnten den 29-Jährigen in der Königstorpassage festnehmen. Dabei beleidigte er die Polizisten und später auch die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte mit unflätigen Kraftausdrücken.

Der 29-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung verantworten. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (0911) 2112-6115 zu melden.

