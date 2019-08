3. August 1969: Dieb: „Ich will alt werden“

In zehn Jahren hat er an seinem Arbeitsplatz für rund 17.000 Mark Beute gemacht - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Zehn Jahre lang, zwei Jahre nachdem er in einer Nürnberger pharmazeutischen Großhandlung als kaufmännischer Angestellter eingestellt worden war, stahl der jetzt 39jährige Georg W. in dem Betrieb, was nicht niet-und nagelfest war. Jetzt wurde er auf frischer Tat ertappt.

Nur ein Teil der sichergestellten Diebsbeute hat auf diesem Tisch im Polizeipräsidium Platz Foto: NN



Bei der anschließenden Hausdurchsuchung kamen die Kriminalbeamten nicht aus dem Staunen. Toilettenartikel, Wein, Spirituosen und vor allem Stärkungsmittel im Wert von rund 7.000 Mark wurden mit einem Lieferwagen zum Präsidium abtransportiert. Der Gesamtwert des in den zurückliegenden zehn Jahren erbeuteten Diebesgutes beziffert die Polizei auf etwa 15.000 Mark.

Schon seit langem war aufgefallen, daß immer wieder Flaschen mit teurem Stärkungsmittel aus dem Lager verschwanden. Alle Begleitumstände deuteten darauf hin, daß der unbekannte Dieb in den Reihen der Betriebsangehörigen zu finden sein mußte. Nach Absprache mit der Kriminalpolizei ließ die Geschäftsleitung die fraglichen Räume unauffällig überwachen. Auf diese Weise gelang es, Georg W. in flagranti zu erwischen. Der 39jährige gab unumwunden zu, solche Stärkungsmittel zum eigenen Verbrauch mitgenommen und zu einem großen Teil gleich an Ort und Stelle ausgetrunken zu haben. „Ich möchte einmal sehr alt werden“, entschuldigte Georg W. die Diebstähle.

Die Hausdurchsuchung förderte aber nicht nur pharmazeutische Artikel für 7.000 Mark zu Tage, die größtenteils schon verdorben sind, sondern auch Fotoartikel, über deren Herkunft W. zunächst recht unglaubwürdige Angaben machte: „Das habe ich gefunden, gekauft oder geschenkt bekommen.“

Die Ermittlungen der Polizei haben aber inzwischen ergeben, daß Georg W. vor 1957 in einer Fotogroßhandlung im Süden der Stadt tätig gewesen war. W. gestand darauf, bei seiner Vernehmung, auch dort Diebstähle begangen zu haben. Die sichergestellten Fotoartikel stammen noch aus jener Zeit.