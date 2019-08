30. August 1969: Um 18.07 Uhr – o'zapft is!

NÜRNBERG - Punkt 18.07 Uhr hieß es gestern beim 50. Jubiläumsvolksfest in Nürnberg: o'zapft is. Rund 1500 Besucher im Tucher-Zelt wurden Zeugen des denkwürdigen Augenblicks, als Bürgermeister Franz Haas das erste Faß –zumindest das erste offizielle – anzapfte.

Ein kalter Wind und leichter Nieselregen kennzeichneten den Eröffnungstag des Volksfestes. Foto: NN



Wenn auch Bürgermeister Haas mit insgesamt neun Schlägen keinen neuen Rekord aufstellte – im Herbst vergangenen Jahres floß das Bier schon nach sieben Schlägen – war eine gewisse Routine nicht zu übersehen. Immerhin zapft er schon seit 1966 an.

Die große Neuheit beim diesjährigen 50. Volksfest, veranstaltet vom „Süddeutschen Verband Reisender Sehausteller“, ist eine riesige Achterbahn mit rund 800 Meter Schienen. Den Chroniken der Stadt zufolge soll dies heuer sogar schon das 143. Nürnberger Volksfest sein.

Noch während am gestrigen Nachmittag letzte Hand an die Aufbauarbeiten der 220 Stände und Buden gelegt wurde, stellten sich die ersten Besucher ein. Unfreundliches Wetter hat bisher kaum Besucher vom Volksfest fernzuhalten vermocht.

In den Zelten wurde zunächst – so will es eine uralte Sitte – nur Flaschenbier verkauft. Doch der Durst nach offenem Bier war offenbar so groß, daß vor dem offiziellen Anstich schon einige Fässer inoffiziell angezapft wurden.

Gegen 18 Uhr wurden die Ehrengäste, an der Spitze Bürgermeister Franz Haas und ein Großteil des Stadtrates unter den Klängen der Boxdorfer Musikkapelle Jaki Strobel zum Tucher-Zelt geleitet, wo sich inzwischen rund 1.500 Besucher eingefunden hatten. Am Ende des Zuges schmetterte der Heilbronner Fanfarenzug in farbenprächtigen Kostümen einen zackigen Marsch.

Dann war der große Augenblick gekommen. Mit zehn Schägen – zwei hatte er praktisch „verschenkt“ – zapfte der Bürgermeister das erste Faß an. Darauf erklärte er das 50. Volksfest für eröffnet.

Angesichts des schlechten Wetters sprach Haas sowohl den Besuchern wie den Festwirten Mut zu: „Am Himmel künden einige heile Flecken bereits von einer neuen Schönwetterperiode. Im übrigen reicht der Durst aus dem zurückliegenden heißen Sommer sicherlich noch für das Volksfest aus, das schöner und größer ist, als je zuvor.“ Bald könne Nürnberg, so prophezeite der Bürgermeister, auch mit dem Münchener Oktoberfest mithalten.

