30-Jährige stirbt bei Fahrradunfall nahe Dutzendteich

Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt - vor 38 Minuten

NÜRNBERG - In Nürnberg hat es am Dienstagnachmittag einen tödlichen Unfall gegeben. Eine Kreuzung nahe des Dutzendteichs war stundenlang gesperrt.

Am Dienstagnachmittag starb eine Radfahrerin an der Kreuzung Seumestraße und Bayernstraße bei einem Verkehrsunfall. Foto: ToMa/Eberlein



Am Dienstagnachmittag verunglückte die Radfahrerin an einer Kreuzung nahe des Nürnberger Dutzendteichs tödlich. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Lkw gegen 16.30 Uhr aus der Seumestraße nach rechts in Richtung Jitzhak-Rabin-Straße und übersah eine 30 Jahre alte Fahrradfahrerin, die sich gerade auf dem Fußgängerüberweg befand.

Die Radfahrerin verstarb noch an der Unfallstelle in der Nähe des Dutzendteichs. Foto: ToMa/Eberlein



Der Laster erfasste die Frau, sie verstarb noch an der Unfallstelle an ihren Verletzungen. Eine Straßensperrung in Richtung Regensburger Straße wurde eingerichtet. Diese blieb mehrere Stunden lang bestehen.

Dieser Artikel wurde am 19. Juni 2019 um 8.40 Uhr aktualisiert.

