31 Grad und kaum Regen: So wird das Wetter bei Rock im Park

NÜRNBERG - Wer fürchtet ihn nicht, den Worst Case für ein Festival? Gewitterstürme, Hagelschauer, Hitzewellen, kurzum: den Wetter-Supergau. Um unschönen Witterungs-Überraschungen auf Rock im Park 2019 vorzubeugen, haben wir schon heute die Prognosen!

Wenn die Wetterprognosen zutreffen, dann können sich die Rock im Park - Besucher auf ein sonniges und warmes Festival freuen. © Günter Distler



Beim Campen am Zeppelinfeld kann so allerhand passieren: Windböen, die die Zelte wegreißen, Hagel, der die Planen und Pavillons beschädigt oder heiße Dürreepisoden, die den Festivalbesuchern den Schweiß auf die Stirn treiben. Ist es einerseits zu heiß, kann dies zu Kreislaufproblemen oder Sonnenbrand führen, aber zu viel Regen, Schlamm und Kälteeinbrüche über Nacht machen das Zelten andererseits auch nicht gerade zur Freude. Für dieses Jahr lassen die Prognosen hoffen - nachdem sie zuerst eher nicht so rosig waren:

An den drei Haupttagen des Festivals, also am Freitag (7. Juni), Samstag (8. Juni) und Sonntag (9. Juni), soll es nach aktuellem Kenntnisstand sonnig und trocken werden. Die Temperaturen liegen zwischen 29 und 31 Grad tagsüber – mit maximal 17 Grad in der Nacht wird es auch nicht allzu frisch in den Zelten. Zunächst hatten die Wetterdienste kühle Nächte prophezeit, die nach jetzigem Stand aber zum Glück ausbleiben. Kurze Hosen, Shirts, Sonnenbrillen und vor allem Kopfbedeckungen sind bei den wolkenlosen Sonnentagen bestimmt von Vorteil. Die Regenjacken können dennoch nicht getrost zuhause gelassen werden, denn am Sonntag soll es leichte Schauer geben.

+++ Eine Packliste für Rock im Park findet ihr hier +++

Auch am Haupt-Anreisetag, dem Donnerstag (6. Juni), ist die Regenwahrscheinlichkeit mittlerweile sehr gering. Die Camper können die Zelte also bei warmen 24 Grad aufstellen. All diejenigen aber, die erst am Montag nach dem Festival abreisen wollen, müssen sich darauf einstellen, die Zelte unter Regenschauern abzubauen.

Bereits vor einem Jahr hatten die Festivaler Glück mit dem Wetter: Bei sonnigen 30 Grad konnten die Musikfans damals am Samstag Acts wie Marilyn Manson bestaunen. Auch die Nächte waren ähnlich mild.

