34-jährige Nürnbergerin vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Nadine G. erschien am Samstag nicht auf ihrer Arbeitsstelle - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Sie kam nicht zur Arbeit: Seit Samstagmittag fehlt von einer 34-Jährigen Nürnbergerin jede Spur. Sämtlich Suchmaßnahmen an verschiedenen Kontaktadressen schlugen bislang fehl. Deshalb bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hinweise.

Seit Samstagmittag wird die 34-jährige Nadine G. aus Nürnberg vermisst. Die Polizei bittet mit diesem Bild um Hinweise aus der Bevölkerung. © Polizei



Nadine G. wird seit Samstagnachmittag in Nürnberg vermisst. Laut Angaben der Polizei erschien sie nicht auf ihrer Arbeitsstelle, sie gilt allerdings als sehr zuverlässig. In ihrer Wohnung in der Südstadt sowie an weiteren Anlaufstellen konnten die Beamten die 34-Jährige bislang nicht auffinden. Daher bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hinweise.

Die Vermisste ist in etwa 1,70 Meter groß und wiegt etwa 75 Kilo. Sie trägt schulterlange rötlich-braune Haare, hat einen Mittelscheitel und blaue Augen. Über die Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 oder in dringenden Fällen an die Einsatzzentrale der Polizei unter der Notrufnummer 110.

