Wir haben einen historischen Rückblick mit Bildern aus dem September 1969 für Sie zusammengestellt. Klicken Sie sich durch und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Mit dem Einzug der Gaukler begann am Freitagnachmittag das Nürnberger Burggrabenfest. Neben mehreren Kinderaktionen gab es ebenso gewagte artistische Einlagen: Zwei Frauen legten sich ohne Schutzkleidung auf ein spitzes Nagelbrett.

Am Wochenende können sich Fans von Raritäten und Co. auf dem Nürnberger Trempelmarkt durch die bunt gemischte Produktpalette trödeln. Bereits am Freitagnachmittag war der Andrang groß. Neben Geschirr, Spielzeug, Puppen und Figürchen gab es auch Schuhe und Bekleidungsstücke zu erwerben.