450-Kilo-Bombe bei Baggerarbeiten im Wöhrder See gefunden

Kriegsmittel mit 100 Kilogramm Sprengstoff liegt nahe Gustav-Heinemann-Brücke - vor 7 Minuten

NÜRNBERG - Eine Fliegerbombe ist am Montag bei Baggerarbeiten am Wöhrder See in Nürnberg gefunden worden. Die Stadt Nürnberg informiert bereits über die Lage vor Ort.

Bei Baggerarbeiten ist am Montag eine 450 Kilogramm schwere Fliegerbombe im Wöhrder See gefunden worden. Wie die Stadt Nürnberg auf Twitter mitteilte, sei ein Sprengmeister bereits auf dem Weg zum Fundort. Dieser liegt östlich der Dr.- Gustav-Heinemann-Brücke.

Erstinfo: 450 kg Fliegerbombe beim Ausbaggern im Wöhrder See in Nürnberg gefunden. Sprengmeister ist auf dem Weg zum Fundort östlich der Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke.

Weitere Infos hier in Kürze mit Hashtag #nbgfliegerbombe — Stadt Nürnberg (@nuernberg_de) July 29, 2019

Das Fundobjekt ist ein Resttorso, gefüllt mit 100 Kilogramm Sprengstoff. Zur Entschärfung wird eine Evakuierungszone von 500 Metern Umkreis vorbereitet. Für die Bevölkerung besteht nach Aussagen der Stadt Nürnberg derzeit keine Gefahr.

Die Stadt Nürnberg hat derzeit noch kein Bürgertelefon eingerichtet. Auch zu einem detaillierten Vorgehen der Evakuierungsmaßnahmen oder Straßensperrungen ist noch nichts Näheres bekannt. Der Öffentliche Nahverkehr ist bislang nicht eingeschränkt. Informationen für die betroffenen Anwohner des Gebietes liegen noch nicht vor.

