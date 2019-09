6. September 1969: Bürger dürfen in die Karten sehen

Fünfte Folge der Ausstellung „Nürnberg plant und baut" im Wolff'schen Rathaus

NÜRNBERG - Durch ihre Männer aus dem Bauhof-Geviert legt die Stadt wieder einmal ihre Karten offen auf den Tisch. In der gestern eröffneten fünften Folge der Ausstellung „Nürnberg plant und baut“ gibt es zwar keine Sensationen. Doch zeigen Pläne, Fotos, Dias und Modelle allein schon durch ihre geschickte Anordnung, wie ein Rädchen ins andere greift und am Ende ein neugestaltetes Ganzes entsteht.

Oberbürgermeister Dr. Andreas Urschlechter (am Pult) und Baureferent Heinz Schmeißner (rechts) eröffnen die fünfte Folge der Ausstellung „Nürnberg plant und baut“. Sie soll dem Bürger die „Stadt von morgen“ zeigen und ihn über die kommenden Aufgaben informieren. © Ulrich



Die eng mit dem Bau großzügiger Kreuzungen und Straßen verknüpfte Großschiffahrtsstraße ist ein gutes Beispiel dafür.

Daneben aber werden dem Besucher hübsche Einzelheiten vorgestellt: das Delphinarium oder das Spielzeugmuseum. Stücke aus dem Bestand geben einen Vorgeschmack auf die „große Welt im kleinen“, für die das Haus an der Karlstraße Herberge sein wird.

Mit der „Schau über den Bau“ setzt die Stadt ihre Politik fort, die Bevölkerung möglichst umfassend zu informieren. „Das Rathaus muß zum Bürger kommen“, erklärte Oberbürgermeister Dr. Andreas Urschlechter, der die kommunalen Ausgaben für den Wiederaufbau mit rund 2,2 Milliarden Mark in den letzten 20 Jahren angab.

Aus dieser gewaltigen Summe schöpfte anschließend der soeben braungebrannt aus dem Urlaub zurückgekehrte Baureferent Heinz Schmeißner die Kraft, auch an die Verwirklichung der anstehenden Aufgaben zu glauben, für die nochmals rund drei Milliarden ausgegeben werden müssen. Sein Motto: „Haben wir‘s bisher gepackt, schaffen wir den Rest auch noch!“

Weil aber an allen Ecken und Enden des Stadtgebietes gebaut wird und manches noch in der Schublade schlummert, kann in der Ausstellung nur ein Ausschnitt vom großen Rest gezeigt werden. Da ist vor allem die U-Bahn-Stammlinie 1 oder das in allen Einzelheiten nachgebildete Delphinarium, neuerdings mit dem Wandschmuck, den ein Nürnberger Künstler entworfen hat. Dort kann der Betrachter die Maximiliansbrücke ansehen, wie sie sich zwischen Gostenhof-Sündersbühl und St. Johannis über die Pegnitz schwingen wird.

Nürnberg präsentiert sich (im Modell) bereits als Hafenstadt und als Gemeinde, die mit modernsten Kläreinrichtungen die Pegnitz sauber hält. Ein anderes Glanzstück stellt zweifellos auch der künftige Wöhrder See dar, der mit seinen 483.000 Quadratmetern den Dutzendteich (330.000 Quadratmeter) bei weitem übertrifft.

K. E.