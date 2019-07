75-jähriger Herbert L. vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Der Mann ist stark dement und vermutlich orientierungslos - vor 35 Minuten

Seit Montagmorgen wird der 75-jährige Herbert L. aus dem Nürnberger Stadtteil Altenfurt vermisst. Die Vermisstenstelle der Nürnberger Kripo bittet um Hinweise.

Herr L. ist seit Montagmorgen, circa gegen 10.30 Uhr, aus einem Tagespflegeheim in der Altenfurter Straße verschwunden. © PP Mittelfranken



Herr L. verschwand gegen 10.30 Uhr aus einem Tagespflegeheim in der Altenfurter Straße. Er ist stark dement und vermutlich orientierungslos.

Der Vermisste wird wie folgt beschreiben:



180 Zentimeter groß, schlanke Figur, blaue Augen, Glatze, weißer Oberlippen- und Kinnbart, bekleidet mit einem weißen Lacoste-Shirt, blauen Jeans, einer gelben Weste mit Aufschrift "Camel" und beigen Klettsandalen. Herr L. führt womöglich ein in Plastik eingeschweißtes Tisch- beziehungsweise Platzset mit Namensaufschrift mit.



Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten gegen können, werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 / 2112-3333 und in dringenden Fällen über Notruf 110 zu wenden.

