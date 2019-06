75-Jähriger wird in Nürnberg geblitzt und rastet völlig aus

NÜRNBERG - Die Verkehrspolizei kontrollierte am vergangenen Wochenende die Geschwindigkeit von 2900 Fahrzeugen: Wutschnaubend und mit erhobenen Fäusten ist ein 75-jähriger Autofahrer auf eine Polizistin zugegangen, nachdem sie seine Geschwindigkeit gemessen hatte.

Der 75-Jährige verlor in der Hafenstraße seine Beherrschung. Er war zu schnell unterwegs, was in einem Messfahrzeug der Verkehrspolizei festgestellt wurde. Der Mann fuhr aber nicht weiter, sondern stoppte seinen Audi am Straßenrand und marschierte wutentbrannt auf die Streife zu.

Der 75-Jährige trommelte dann mit seinen Fäusten gegen die Seitenscheibe des Polizeiautos. Dann wechselte er auf die Beifahrerseite und polterte mit Kraftausdrücken durch das geöffnete Fenster, die er an die messende Polizeibeamtin richtete. Dem Mann droht jetzt nicht nur eine Ordnungswidrigkeit wegen überhöhter Geschwindigkeit, sondern auch eine Anzeige wegen Beleidigung. Ob am Messfahrzeug ein Schaden durch die Faustattacken entstanden ist, wird derzeit noch geprüft.

Die Verkehrspolizei kontrollierte am vergangenen Wochenende die Geschwindigkeit von 2900 Fahrzeugen. Trauriger Spitzenreiter war ein Raser in der Nopitschstraße: Dieser fuhr 105 Stundenkilometer obwohl dort nur maximal Tempo 50 erlaubt ist. Ihm droht jetzt ein Bußgeld in Höhe von 280 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot.

