77-jährige Edith B. aus Nürnberg vermisst

Die Seniorin ist stark dement und wird seit Sonntagabend vermisst - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Edith B. hat am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr ein Pflegeheim in der Salzbrunner Straße in Nürnberg-Langwasser verlassen. Die Seniorin ist stark dement, die Polizei bittet jetzt um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Edith. B. verließ am Sonntagabend ein Pflegeheim in der Salzbrunner Straße und wird seither vermisst.



Seit Sonntagabend wird die 77-jährige Edith B. aus Nürnberg-Langwasser vermisst. Die Polizei bittet jetzt um Ihre Hinweise.

Edith B. ist stark dement. Sie verließ um 19.30 Uhr ein Pflegeheim in der Salzbrunner Straße und wird seither vermisst. Polizeiliche Suchmaßnahmen führten bislang zu keinem Erfolg, weshalb die Polizei jetzt um Mithilfe bittet.

Beschreibung:

Edith B. ist 164 Zentimerter groß und wiegt circa 70 Kilogramm. Sie hat graues schulterlanges Haar, ist mit blau karierter Hose, hellblauem T-Shirt und Sandalen mit Klettverschluss bekleidet. Frau B. ist körperlich in gutem Zustand und gut zu Fuß.

Hinweise über den Aufenthalt bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 oder die Notrufnummer 110.

lip