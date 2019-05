8. Mai 1969: Erfüllen sich die WM-Hoffnungen?

Deutschland empfing in Nürnberg den Nachbarn aus Österreich zum Qualifikationsspiel - vor 18 Minuten

NÜRNBERG - Der Schauplatz des Weltmeisterschafts-Qualifikationsspiels Deutschland gegen Österrreich am Dutzendteich: wird das weite Oval von 69 000 Zuschauern in einen Hexenkessel verwandelt werden oder erlebt die deutsche Elf um den Münchner Star Franz Beckenbauer und die Nürnberger Abwerhrsäule Ludwig Müller einen Reinfall?

Ein ausverkauftes Stadion und einen Hexenkessel wie auf diesem Bild erwartete Nürnberg zur WM-Qualifikation. © NN



Ein ausverkauftes Stadion und einen Hexenkessel wie auf diesem Bild erwartete Nürnberg zur WM-Qualifikation. Foto: NN



Alle Fragen werden am Samstag ab 16 Uhr beantwortet. Inzwischen regt sich in Nürnberg doch so etwas wie „Weltmeisterschaftsfieber“, nachdem die bisherigen Diskussionen weitgehend dem künftigen Abschneiden des „Club“ in der Bundesliga galten.

Bilderstrecke zum Thema Kalenderblatt: Nürnberg im Mai 1969 Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Mai 1969 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!



Viel geschimpft wird auf jeden Fall, weil es keine Karten mehr gibt – nicht einmal im Schwarzhandel, wie zu vernehmen war. Vorwürfe gegen den „Club“ sind aber an die falsche Adresse gerichtet, denn für den Verkauf waren einzig und allein der DFB und der BFV zuständig, und mehr als 30 000 Karten wurden für Bayern nicht bewilligt.

Das führte zu der grotesken Situation, daß die sonstigen Hausherren, die „Club“-Spieler, beinahe vor verschlossenen Toren gestanden hätten. Nun, sie werden das Spiel auf einer Holzbank im Innenraum erleben. Noch ein Bitte der Polizei: obwohl riesige Parkräume zur Verfügung stehen, empfiehlt sie, das Auto zu Hause zu lassen.

NN