81-Jährige stürzt am U-Bahnhof Rennweg ins Gleisbett

Massive Kopfverletzungen - U-Bahnstation wurde für Rettungsarbeiten gesperrt - vor 15 Minuten

NÜRNBERG - Am Freitagabend ereignete sich am U-Bahnhof Rennweg in Nürnberg ein schwerer Unfall: Eine ältere Frau stürzte aus noch ungeklärter Ursache hinter einer ausfahrenden Bahn ins Gleisbett und zog sich massive Kopfverletzungen zu. Die U-Bahnstation musste für die Rettungsarbeiten gesperrt werden.

Am Freitagabend stürzte eine ältere Frau am U-Bahnhof Rennweg ins Gleisbett und verletzte sich schwer. © NEWS5



Gegen 17.50 Uhr kam es an der U-Bahn-Haltestelle Rennweg zu dem schweren Unfall: Vermutlich weil sie noch die U-Bahn erreichen wollte, eilte die 81-Jährige auf den Zug zu, wie ein Sprecher der Polizei Nürnberg mitteilte. Dabei stürzte die Dame aus noch ungeklärter Ursache hinter der ausfahrenden Bahn ins Gleisbett. Sie erlitt schwere Verletzungen am Kopf und wurde vor Ort sofort vom Rettungsdienst versorgt.

Anschließend brachten die Rettungskräfte die Frau ins Klinikum Süd. Zum Zeitpunkt der Rettungsarbeiten musste der Strom am U-Bahnhof abgeschaltet werden, sodass für längere Zeit keine U-Bahnen verkehren konnten. Außerdem wurde der U-Bahnhof Rennweg während der Rettungsarbeiten komplett abgesperrt.

jm